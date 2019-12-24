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Джаник Файзиев познакомил старшую дочь с семилетней дочерью от Светланы Ивановой

Джаник Файзиев неожиданно стал звездой светского мероприятия в кинотеатре «Октябрь». Режиссер вышел на красную дорожку с двумя детьми от двух разных женщин.

Личная жизнь 58-летнего режиссера Джаника Файзиева всегда была тайной за семью печатями — мужчина никогда не любил беседовать с журналистами на интимные темы. Однако в 2011 году Файзиев все же оказался в центре внимания.

Журналисты выяснили, что на съемочной площадке фильма «Август. Восьмого» между Джаником Файзиевым и Светланой Ивановой вспыхнул роман. Все бы ничего, но и режиссер, и актриса были на этот момент несвободны — Джаник был женат на актрисе Лине Эспли и воспитывал с ней двоих детей, Иванова состояла в гражданском браке с оператором Вячеславом Лисневским.

Светлана Иванова и Джаник Файзиев с дочкой Полиной
Светлана Иванова и Джаник Файзиев с дочкой Полиной

В 2012 году Светлана родила дочь Полину, и скрывать отношения с Джаником ей стало еще сложнее — на все вопросы журналистов она загадочно улыбалась и говорила, что ее мужчина слишком знаменит, чтобы раскрывать его имя.

И только в 2015-м Иванова и Файзиев официально объявили о своем романе, придя вместе на 37-ой Московский кинофестиваль. А в мае 2018-го Светлана родила вторую дочь Миру.

Джаник Файзиев
Софья, Полина и Джаник Файзиевы

Очевидно, Джаник не только познакомил всех своих отпрысков, но и сумел сделать так, чтобы они подружились. По крайней мере, на премьеру анимационной комедии «Иван Царевич и Серый волк 4» режиссер пришел со старшей Соней от Лины Эспли и маленькой Полиной.

  • Светлана Иванова
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    Светлана Иванова и Джаник Файзиев не распространяются о своих отношениях
    Смотреть галерею

Кстати, у Файзиева есть еще одна дочь — отактрисы Ольги Красько, 13-летняя Олеся. «Все знают, что на площадке невозможно не очароваться его работой. Эти чувства возникли далеко не сразу. Конечно, я была восхищена его мастерством. И ты вдруг осознаешь, что становишься предметом внимания, обожания. Это были такие красивые отношения», — говорила о Джанике Ольга.

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24 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото @artistkaivanova/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Starface, PhotoXPress.ru, Legion-Media.ru
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Светлана Иванова

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Гость 2019-12-23 08:49:00
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Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
138 Комментариев
Гость 2019-12-22 17:06:00
178
Невероятно везучая женщина, просто невероятно. Вырваться с того дна, на котором она родилась, на тот уровень, где находится она сейчас, не каждой дано. Понимаю, что наверняка ее путь не был легким, но все-таки ей нереально повезло. Круче, чем она, наверное только старушка Меган выступила.
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Гость 2019-12-21 14:37:00
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