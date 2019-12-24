Джаник Файзиев познакомил старшую дочь с семилетней дочерью от Светланы Ивановой

Джаник Файзиев неожиданно стал звездой светского мероприятия в кинотеатре «Октябрь». Режиссер вышел на красную дорожку с двумя детьми от двух разных женщин.

Личная жизнь 58-летнего режиссера Джаника Файзиева всегда была тайной за семью печатями — мужчина никогда не любил беседовать с журналистами на интимные темы. Однако в 2011 году Файзиев все же оказался в центре внимания.

Журналисты выяснили, что на съемочной площадке фильма «Август. Восьмого» между Джаником Файзиевым и Светланой Ивановой вспыхнул роман. Все бы ничего, но и режиссер, и актриса были на этот момент несвободны — Джаник был женат на актрисе Лине Эспли и воспитывал с ней двоих детей, Иванова состояла в гражданском браке с оператором Вячеславом Лисневским.

Светлана Иванова и Джаник Файзиев с дочкой Полиной

В 2012 году Светлана родила дочь Полину, и скрывать отношения с Джаником ей стало еще сложнее — на все вопросы журналистов она загадочно улыбалась и говорила, что ее мужчина слишком знаменит, чтобы раскрывать его имя.

И только в 2015-м Иванова и Файзиев официально объявили о своем романе, придя вместе на 37-ой Московский кинофестиваль. А в мае 2018-го Светлана родила вторую дочь Миру.

Софья, Полина и Джаник Файзиевы

Очевидно, Джаник не только познакомил всех своих отпрысков, но и сумел сделать так, чтобы они подружились. По крайней мере, на премьеру анимационной комедии «Иван Царевич и Серый волк 4» режиссер пришел со старшей Соней от Лины Эспли и маленькой Полиной.

1 2 3 ... 8 Светлана Иванова и Джаник Файзиев не распространяются о своих отношениях

Кстати, у Файзиева есть еще одна дочь — отактрисы Ольги Красько, 13-летняя Олеся. «Все знают, что на площадке невозможно не очароваться его работой. Эти чувства возникли далеко не сразу. Конечно, я была восхищена его мастерством. И ты вдруг осознаешь, что становишься предметом внимания, обожания. Это были такие красивые отношения», — говорила о Джанике Ольга.