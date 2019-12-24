Стройная как тростинка Карла Бруни отметила 52-летие забавным танцем

Карла Бруни не только не выглядит на 52 года, но и совсем не ощущает себя на этот возраст! 24 декабря модель выложила забавное видео, в котором показала милый танец.

Карла Бруни

23 декабря знаменитой модели и экс-первой леди Франции исполнилось 52 года. Да, мы сами сначала не поверили! В этот день Карла Бруни получила большое количество поздравлений в Инстаграме от друзей и коллег, которых поблагодарила, ответив на многочисленные комментарии. Позже супруга Николя Саркози выложила ролик, в котором задорно танцует, не скрывая радости от «грустного праздника».

«52 года старости или 52 года молодости? В любом случае именно так я себя чувствую после прочтения всех ваших поздравлений», — написала Бруни.



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Карла Бруни доказала, что совсем не важно, сколько тебе лет

Неудивительно, что после публикации забавного ролика имениннице адресовали еще больше поздравлений и комплиментов. На этот раз свое восхищение выразили подписчики, которые заявили, что знаменитость выглядит не старше лет 30. Присоединяемся к поздравлениям!

