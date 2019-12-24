Экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова выложила откровенное совместное фото с 28-летним возлюбленным

Не так давно Мария Банкова объявила о помолвке с 28-летним баскетболистом Андреем Зубковым. Экс-супруга «Рыжего из Иванушек» влюблена и готова всем рассказать об этом.

В начале сентября стало известно, что Андрей и Мария Григорьевы-Апполоновы развелись после 17 лет брака. Супруга оставила певца ради 28-летнего баскетболиста Андрея Зубкова.

Примечательно, что артист пожелал бывшей жене счастья с новым возлюбленным.

5 декабря Мария и Андрей сообщили о помолвке. Влюбленные продемонстрировали снимок, на котором 34-летняя экс-супруга певца показывает кольцо с камнем.

На днях Мария поделилась откровенным новогодним снимком со спортсменом. В кадре она крепко обнимает обнаженного по пояс Андрея и улыбается. Они сняты на фоне камина и украшенной елки.

«Поздравляем с радостным праздником католического Рождества, желаем мира в семье, благости в душе, достатка в доме, тепла в сердце и любви к жизни!» — пожелала фолловерам звездная пара.

В комментариях подписчики восхитились праздничным снимком. Некоторых особенно заинтриговала татуировка на спине Андрея. Они поинтересовались, что она означает, но Мария оставила вопросы без ответов.