Экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова выложила откровенное совместное фото с 28-летним возлюбленным

В начале сентября стало известно, что Андрей и Мария Григорьевы-Апполоновы развелись после 17 лет брака. Супруга оставила певца ради 28-летнего баскетболиста Андрея Зубкова.
5 декабря Мария и Андрей сообщили о помолвке. Влюбленные продемонстрировали снимок, на котором 34-летняя экс-супруга певца показывает кольцо с камнем.
На днях Мария поделилась откровенным новогодним снимком со спортсменом. В кадре она крепко обнимает обнаженного по пояс Андрея и улыбается. Они сняты на фоне камина и украшенной елки.
В комментариях подписчики восхитились праздничным снимком. Некоторых особенно заинтриговала татуировка на спине Андрея. Они поинтересовались, что она означает, но Мария оставила вопросы без ответов.