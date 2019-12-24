«Секс был пять дней назад»: Лолита окончательно пришла в себя после развода

Развод с пятым мужем стал для Лолиты Милявской билетом в новую жизнь. Звезда уже успела похудеть на 14 килограммов, а теперь сделала неожиданное признание.

На днях Лолита стала гостьей нового выпуска шоу «Музыкалити», в котором Максим Галкин «сталкивает» опытных и совсем молодых исполнителей. В процессе съемок ведущий задал Милявской несколько вопросов, на которые получил честные ответы.

Для начала Галкин спросил, в каком возрасте певица впервые поцеловалась. Оказалось, что у Лолиты это случилось в 14 лет. «Я на майские праздники первый раз целовалась с парнем, потому что первый раз отпустили в поход с палаткой, берегом, комарами. Потом я две недели стояла и смотрела в зеркало, растет ли живот. Мы как раз проходили по биологии пестики и тычинки. Я очень боялась, что забеременею», — рассказала Милявская.

После ведущий спросил о первом сексе. Знаменитость призналась, что впервые переспала с парнем в 18 лет: «Я потом и замуж вышла сразу, потому что тогда нельзя было иначе».

1 2 3 ... 10 Лолита Милявская и думать забыла о бывшем возлюбленном

Последний вопрос был посвящен тому, когда же у звезды был последний секс. Вопрос смутил даже королеву эпатажа. Лолита немного замялась, но затем призналась: «Пять дней назад». Видимо, исполнительница хита «На Титанике» окончательно пришла в себя и живет полной жизнью после развода с теннисистом.