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«Секс был пять дней назад»: Лолита окончательно пришла в себя после развода

Развод с пятым мужем стал для Лолиты Милявской билетом в новую жизнь. Звезда уже успела похудеть на 14 килограммов, а теперь сделала неожиданное признание.
Лолита Милявская

На днях Лолита стала гостьей нового выпуска шоу «Музыкалити», в котором Максим Галкин «сталкивает» опытных и совсем молодых исполнителей. В процессе съемок ведущий задал Милявской несколько вопросов, на которые получил честные ответы.

Для начала Галкин спросил, в каком возрасте певица впервые поцеловалась. Оказалось, что у Лолиты это случилось в 14 лет. «Я на майские праздники первый раз целовалась с парнем, потому что первый раз отпустили в поход с палаткой, берегом, комарами. Потом я две недели стояла и смотрела в зеркало, растет ли живот. Мы как раз проходили по биологии пестики и тычинки. Я очень боялась, что забеременею», — рассказала Милявская.

Лолита Милявская

После ведущий спросил о первом сексе. Знаменитость призналась, что впервые переспала с парнем в 18 лет: «Я потом и замуж вышла сразу, потому что тогда нельзя было иначе».

Последний вопрос был посвящен тому, когда же у звезды был последний секс. Вопрос смутил даже королеву эпатажа. Лолита немного замялась, но затем призналась: «Пять дней назад». Видимо, исполнительница хита «На Титанике» окончательно пришла в себя и живет полной жизнью после развода с теннисистом.

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24 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @ivanovsport, @lolitamilyavskaya/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Лолита Милявская

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Надо было ей в ответ спросить: «А у тебя давно с молодой женой?» ))

  • Неясно: зачем нам эта ценная информация?:-)

  • Не думаю что у нее был секс, потому и смутилась.

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