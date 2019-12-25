Семья Кембриджей опубликовала новую рождественскую открытку, но на ней нет Кейт Миддлтон

В честь католического Рождества семейство Кембриджей поделилось с поклонниками своим праздничным фото. Правда, на нем не оказалось Кейт Миддлтон, и вот почему.

Семья герцога и герцогини Кембриджских

Ежегодно, в преддверии Рождества, члены британской королевской семьи делятся своими фотографиями. Эти снимки каждый раз с нетерпением ждут поклонники Виндзоров — и не только потому, что кадры получаются очень милыми. Многие ищут на фото скрытые знаки, подсказки, которые показывают, как на самом деле обстоят дела в королевской семье. Так, рождественскую открытку Меган Маркл и принца Гарри изучили на предмет фотошопа и обнаружили на ней удивительную странность.

Вскоре после этого настал черед герцога и герцогини Кембриджских.

Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали в своем Инстаграме фото, которое не только растрогало пользователей Сети, но и озадачило их. Смотрите сами: на снимке изображен глава семейства вместе с тремя наследниками. Принц Уильям целует своего младшего сына Луи, а Шарлотта и Джордж, запыхавшиеся, словно после игры, сидят рядом. Многие отметили, что фото выглядит очень естественным, будто оно не постановочное.

Рождественская открытка герцога и герцогини Кембриджских

Вот только где же на этом семейном кадре Кейт Миддлтон? Публика была озадачена ее отсутствием на снимке. Но бить тревогу рано — ведь герцогиня Кембриджская все-таки поучаствовала в этой рождественской съемке. Правда, в качестве фотографа. Не секрет, что Миддлтон увлекается фотографией и даже проводит собственный конкурс для юных талантов.

Так что праздничную открытку в преддверии 2020-го она решила создать собственными руками. Вернее, объективом. Пользователи Сети оценили этот поступок герцогини Кембриджской — ведь благодаря ее взгляду жены и матери в принце Уильяме и их детях можно рассмотреть те стороны и качества, которые недоступны для приглашенного фотографа.



Этот снимок получился более «домашним». А «официальную» рождественскую открытку Кембриджи показали за несколько дней до этого.