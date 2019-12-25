Семья Кембриджей опубликовала новую рождественскую открытку, но на ней нет Кейт Миддлтон

Ежегодно, в преддверии Рождества, члены британской королевской семьи делятся своими фотографиями. Эти снимки каждый раз с нетерпением ждут поклонники Виндзоров — и не только потому, что кадры получаются очень милыми. Многие ищут на фото скрытые знаки, подсказки, которые показывают, как на самом деле обстоят дела в королевской семье. Так, рождественскую открытку Меган Маркл и принца Гарри изучили на предмет фотошопа и обнаружили на ней удивительную странность.
Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали в своем Инстаграме фото, которое не только растрогало пользователей Сети, но и озадачило их. Смотрите сами: на снимке изображен глава семейства вместе с тремя наследниками. Принц Уильям целует своего младшего сына Луи, а Шарлотта и Джордж, запыхавшиеся, словно после игры, сидят рядом. Многие отметили, что фото выглядит очень естественным, будто оно не постановочное.
Вот только где же на этом семейном кадре Кейт Миддлтон? Публика была озадачена ее отсутствием на снимке. Но бить тревогу рано — ведь герцогиня Кембриджская все-таки поучаствовала в этой рождественской съемке. Правда, в качестве фотографа. Не секрет, что Миддлтон увлекается фотографией и даже проводит собственный конкурс для юных талантов.
Так что праздничную открытку в преддверии 2020-го она решила создать собственными руками. Вернее, объективом. Пользователи Сети оценили этот поступок герцогини Кембриджской — ведь благодаря ее взгляду жены и матери в принце Уильяме и их детях можно рассмотреть те стороны и качества, которые недоступны для приглашенного фотографа.
Этот снимок получился более «домашним». А «официальную» рождественскую открытку Кембриджи показали за несколько дней до этого.