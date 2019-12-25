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Семья Кембриджей опубликовала новую рождественскую открытку, но на ней нет Кейт Миддлтон

В честь католического Рождества семейство Кембриджей поделилось с поклонниками своим праздничным фото. Правда, на нем не оказалось Кейт Миддлтон, и вот почему. 
Семья герцога и герцогини Кембриджских
Семья герцога и герцогини Кембриджских

Ежегодно, в преддверии Рождества, члены британской королевской семьи делятся своими фотографиями. Эти снимки каждый раз с нетерпением ждут поклонники Виндзоров — и не только потому, что кадры получаются очень милыми. Многие ищут на фото скрытые знаки, подсказки, которые показывают, как на самом деле обстоят дела в королевской семье. Так, рождественскую открытку Меган Маркл и принца Гарри изучили на предмет фотошопа и обнаружили на ней удивительную странность

Вскоре после этого настал черед герцога и герцогини Кембриджских.

Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали в своем Инстаграме фото, которое не только растрогало пользователей Сети, но и озадачило их. Смотрите сами: на снимке изображен глава семейства вместе с тремя наследниками. Принц Уильям целует своего младшего сына Луи, а Шарлотта и Джордж, запыхавшиеся, словно после игры, сидят рядом. Многие отметили, что фото выглядит очень естественным, будто оно не постановочное. 

Рождественская открытка герцога и герцогини Кембриджских
Рождественская открытка герцога и герцогини Кембриджских

Вот только где же на этом семейном кадре Кейт Миддлтон? Публика была озадачена ее отсутствием на снимке. Но бить тревогу рано — ведь герцогиня Кембриджская все-таки поучаствовала в этой рождественской съемке. Правда, в качестве фотографа. Не секрет, что Миддлтон увлекается фотографией и даже проводит собственный конкурс для юных талантов. 

Так что праздничную открытку в преддверии 2020-го она решила создать собственными руками. Вернее, объективом. Пользователи Сети оценили этот поступок герцогини Кембриджской — ведь благодаря ее взгляду жены и матери в принце Уильяме и их детях можно рассмотреть те стороны и качества, которые недоступны для приглашенного фотографа. 

Этот снимок получился более «домашним». А «официальную» рождественскую открытку Кембриджи показали за несколько дней до этого

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25 декабря 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Принц Уильям, Кейт Миддлтон

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11 комментариев Добавить комментарий
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  • Да надоели уже эти все кейты-мейты. Кто это вообще такие?? Кто они нам, россиянам?

  • На крупных сайтах пишут, что развод ждали из-за измены Уильяма, это королева и назвала «ухабистым» годом.

  • Ну? Кто там писал про траур ЧБ фото, про выпендреж, повтор сассексов за другими и прочее? Любуйтесь.

  • Шарлотта растет и становится все менее симпатичное. Да еще и фото в движении лица получилось с искривленным ртом. Ну вот зачем? Мальчики, особенно младший, всегда на их фото симпатяги, а девочка как скривилась случайно, так и сойдет.

  • Соло

    Да надоели уже эти все кейты-мейты. Кто это вообще такие?? Кто они нам, россиянам?

    Они короли мира, вы не поняли еще, что ли?

  • Младший мальчик у них такой, специфичкский получился.

  • Гость

    На крупных сайтах пишут, что развод ждали из-за измены Уильяма, это королева и назвала «ухабистым» годом.

    По лицу Кейт было видно сильное недовольство, злость и напряжение. В другие годы у нее с лицом все в порядке было.

  • Самая интересная у них Шарлотта.

  • "Вот только где же на этом семейном кадре Кейт Миддлтон?" ощущение что для умоотсталых пишут эти статьи или для дошколят, "а где мама????! А нет мамы! (прикрыв глаза руками)", даже дураку понятно, который не увлекается этими статейками и семьёй, что мать сделала это фото, поэтому её и нет в кадре.

  • У Гарика лучше, у них ёлка есть и свитерочки. А эти не могут себе позволить сфоткаться нормально зимой. То летнее, то осеннее фото.

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