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Оксана Воеводина с грустью снова примерила свадебное платье

Оксана Воеводина поделилась в Инстаграме новым видео, в котором запечатлена в свадебном платье. Подписчикам бросилась в глаза одна деталь.
Оксана Воеводина
Оксана Воеводина

«Мисс Москва — 2015» приняла участие в новой съемке. Модель примерила свадебный образ: пышное платье, расшитое цветами, длинную фату и украшения. Наряд получился женственным и элегантным, но в глазах Оксаны читалась такая печаль, что поклонники едва ли обратили внимание на ее аутфит.

«Вот и настал день, когда я снова надела белое платье...» — подписала снимок Оксана. Судя по многоточию в конце и печальному выражению лица, Воеводина совсем не рада возможности примерить белоснежный наряд.

Мухаммад V, Оксана Воеводина
Мухаммад V и Оксана Воеводина

Видимо, платье напомнило знаменитости о дне, когда она связала свою судьбу с королем Малайзии (кстати, тогда на ней был похожий пышный аутфит). Еще недавно их роман напоминал сказку: дорогие подарки, жизнь во дворце и надежды на большое счастливое будущее. К сожалению, финал этой истории мы все знаем — сейчас Оксана одна воспитывает сына Леона, а Мухаммад V отказывается признать в нем сына.

  • Оксана Воеводина
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    Оксана Воеводина выглядела крайне расстроенной, примерив свадебное платье
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Оксане пришлось нелегко, но молодая мама вернулась к работе, стала чаще путешествовать, а на днях заявила, что чувствует себя «абсолютно счастливым человеком». Надеемся, что примерка подвенечного наряда ненадолго испортила настроение Оксане. В любом случае это всего лишь съемка, а что было — то прошло.

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25 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @rihanapetra/Instagram

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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