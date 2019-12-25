Оксана Воеводина с грустью снова примерила свадебное платье

Оксана Воеводина поделилась в Инстаграме новым видео, в котором запечатлена в свадебном платье. Подписчикам бросилась в глаза одна деталь.

Оксана Воеводина

«Мисс Москва — 2015» приняла участие в новой съемке. Модель примерила свадебный образ: пышное платье, расшитое цветами, длинную фату и украшения. Наряд получился женственным и элегантным, но в глазах Оксаны читалась такая печаль, что поклонники едва ли обратили внимание на ее аутфит.

«Вот и настал день, когда я снова надела белое платье...» — подписала снимок Оксана. Судя по многоточию в конце и печальному выражению лица, Воеводина совсем не рада возможности примерить белоснежный наряд.

Мухаммад V и Оксана Воеводина

Видимо, платье напомнило знаменитости о дне, когда она связала свою судьбу с королем Малайзии (кстати, тогда на ней был похожий пышный аутфит). Еще недавно их роман напоминал сказку: дорогие подарки, жизнь во дворце и надежды на большое счастливое будущее. К сожалению, финал этой истории мы все знаем — сейчас Оксана одна воспитывает сына Леона, а Мухаммад V отказывается признать в нем сына.

1 2 3 ... 10 Оксана Воеводина выглядела крайне расстроенной, примерив свадебное платье

Оксане пришлось нелегко, но молодая мама вернулась к работе, стала чаще путешествовать, а на днях заявила, что чувствует себя «абсолютно счастливым человеком». Надеемся, что примерка подвенечного наряда ненадолго испортила настроение Оксане. В любом случае это всего лишь съемка, а что было — то прошло.