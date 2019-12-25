Победительницей конкурса «Мисс Москва» стала 23-летняя Владлена Богомолова, проигравшая четыре года назад Оксане Воеводиной

Самая красивая девушка столицы найдена! Это Владлена Богомолова — барышня 23 лет с перспективной фамилией и актерскими амбициями.

Владлена Богомолова

Финал конкурса «Мисс Москва 2019» прошел (иронично) в подмосковном Красногорске. За титул боролись 39 девушек в возрасте от 15 до 32 лет. Победительницей стала 23-летняя Владлена Богомолова.



«Это прекрасное чувство. Я не подведу и достойно представлю Москву на конкурсе ''Мисс Россия''», — заявила Владлена.

Кстати, четыре года назад Богомолова уже пыталась завоевать титул на «Мисс Москва», но тогда победительницей стала небезызвестная Оксана Воеводина.

Девушка — выпускница Российской таможенной академии, однако по профессии она не работает.



Богомолову манит шоу-бизнес — Владлена занимается танцами и планирует стать актрисой.

Елизавета Шпак

Первой вице-мисс стала 23-летняя Елизавета Шпак.

Напомним, весной этого года вокруг конкурса разгорелся скандал. Победительница прошлого года Алеся Семеренко была лишена титула — она, мол, не исполняла обязанности королевы (не посещала запланированные мероприятия и игнорировала звонки от организаторов конкурса). Тогда корону победительницы вручили Ксении Паленовой, причем аксессуар девушке выдли новый — Семеренко свой сломала.

Алеся все обвинения в свой адрес отрицала, а потом просто заявила, что не советует девушкам участвовать в конкурсах красоты: «Вот вам мысль, молодые девушки, кто хочет пойти в крупный конкурс. Тридцать раз подумайте, готовы ли вы! Возможно, вам это совсем не нужно. Дети, карьера, семья — гораздо проще, чем вступать в войны со всем миром».