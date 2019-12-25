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Победительницей конкурса «Мисс Москва» стала 23-летняя Владлена Богомолова, проигравшая четыре года назад Оксане Воеводиной

Самая красивая девушка столицы найдена! Это Владлена Богомолова — барышня 23 лет с перспективной фамилией и актерскими амбициями.
Владлена Богомолова
Владлена Богомолова

Финал конкурса «Мисс Москва 2019» прошел (иронично) в подмосковном Красногорске. За титул боролись 39 девушек в возрасте от 15 до 32 лет. Победительницей стала 23-летняя Владлена Богомолова. 

«Это прекрасное чувство. Я не подведу и достойно представлю Москву на конкурсе ''Мисс Россия''», — заявила Владлена.

Кстати, четыре года назад Богомолова уже пыталась завоевать титул на «Мисс Москва», но тогда победительницей стала небезызвестная Оксана Воеводина.

Владлена Богомолова

Девушка — выпускница Российской таможенной академии, однако по профессии она не работает.

Богомолову манит шоу-бизнес — Владлена занимается танцами и планирует стать актрисой.

Елизавета Шпак
Елизавета Шпак

Первой вице-мисс стала 23-летняя Елизавета Шпак.

Напомним, весной этого года вокруг конкурса разгорелся скандал. Победительница прошлого года Алеся Семеренко была лишена титула — она, мол, не исполняла обязанности королевы (не посещала запланированные мероприятия и игнорировала звонки от организаторов конкурса). Тогда корону победительницы вручили Ксении Паленовой, причем аксессуар девушке выдли новый — Семеренко свой сломала. 

Алеся все обвинения в свой адрес отрицала, а потом просто заявила, что не советует девушкам участвовать в конкурсах красоты: «Вот вам мысль, молодые девушки, кто хочет пойти в крупный конкурс. Тридцать раз подумайте, готовы ли вы! Возможно, вам это совсем не нужно. Дети, карьера, семья — гораздо проще, чем вступать в войны со всем миром».

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25 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото @shpak.elizaveta.1996, @vladlenaboo/Instagram

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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