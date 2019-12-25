Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

В Будапеште трагически погибла 27-летняя российская пианистка

Элина Валиева отправилась на выходные в Венгрию со своим бойфрендом. Романтический трип закончился трагедией — 23 декабря девушка погибла от отравления газом.

Семья уфимской пианистки Элины Валиевой до сих пор не может поверить в то, что их тихой и скромной девочки больше нет в живых. 8 февраля она бы отметила 28-й день рождения...

Элина прилетела в Будапешт, чтобы провести там уикенд со своим молодым человеком. Возлюбленные сняли небольшие апартаменты, в которых позже и было обнаружено тело девушки. Произошла утечка газа — Валиева в этот момент принимала душ.

О смерти Элины заявил на Фейсбуке ее преподаватель Юрий Богданов: «Вчера в Будапеште трагически погибла моя выпускница, замечательная пианистка и прекрасный человек Элина Валиева… Светлая ей память!»

Сейчас тело Элины находится в Будапеште, а ее мама и педагог занимаются организацией перевозки тела на родину.

Woman.ru выражает свои соболезнования всем родственникам и близким погибшей.

Элина Валиева родилась в Уфе, закончила уфимский Средний специальный музыкальный колледж, после переехала в Москву и поступила в Московскую государственную консерваторию им. Чайковского.

Валиева — стипендиат Министерства культуры РФ, Президента Республики Башкортостан, Международной благотворительной программы Российского фонда культуры и международного благотворительного фонда «Новые имена», фонда РФ «Одаренные дети».

Перейти к обсуждению

25 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото elina0802/Vk.com

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.