В Будапеште трагически погибла 27-летняя российская пианистка

Элина Валиева отправилась на выходные в Венгрию со своим бойфрендом. Романтический трип закончился трагедией — 23 декабря девушка погибла от отравления газом.

Семья уфимской пианистки Элины Валиевой до сих пор не может поверить в то, что их тихой и скромной девочки больше нет в живых. 8 февраля она бы отметила 28-й день рождения...

Элина прилетела в Будапешт, чтобы провести там уикенд со своим молодым человеком. Возлюбленные сняли небольшие апартаменты, в которых позже и было обнаружено тело девушки. Произошла утечка газа — Валиева в этот момент принимала душ.

О смерти Элины заявил на Фейсбуке ее преподаватель Юрий Богданов: «Вчера в Будапеште трагически погибла моя выпускница, замечательная пианистка и прекрасный человек Элина Валиева… Светлая ей память!»



Сейчас тело Элины находится в Будапеште, а ее мама и педагог занимаются организацией перевозки тела на родину.

Woman.ru выражает свои соболезнования всем родственникам и близким погибшей.

Элина Валиева родилась в Уфе, закончила уфимский Средний специальный музыкальный колледж, после переехала в Москву и поступила в Московскую государственную консерваторию им. Чайковского.

Валиева — стипендиат Министерства культуры РФ, Президента Республики Башкортостан, Международной благотворительной программы Российского фонда культуры и международного благотворительного фонда «Новые имена», фонда РФ «Одаренные дети».