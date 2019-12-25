Старший сын Валерии Артемий Шульгин представил светской Москве свою супругу

В августе стало известно, что старший сын Валерии тайно связал себя узами брака с давней возлюбленной Натальей. На днях Артемий впервые вывел свою супругу в свет.

24 декабря в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «(НЕ)Идеальный мужчина» с Егором Кридом в главной роли. Российские звезды пришли поддержать своего коллегу по цеху. Среди гостей специального показала были певица Валерия с сыновьями от первого брака Артемием и Арсением и супругом Иосифом Пригожиным.

Многие отметили, что младший сын певицы, недавно попавший в аварию, уже успел оправиться от последствий ДТП. Судя по всему, сейчас его самочувствие улучшилось.

Артемий Шульгин с супругой Натальей, Валерия, Иосиф Пригожин, Арсений Шульгин

Что же до Артемия, то он появился на дорожке не один. Его сопровождала улыбающаяся брюнетка, в которой узнали супругу 25-летнего наследника певицы. Для выхода в свет Наталья выбрала сияющий черный блейзер, в то время как ее муж был одет в повседневном стиле.



Напомним, летом 2019-го Артемий, который является главой швейцарского музыкального лейбла The Hana Road Music Group, женился на своей однокласснице Наталье родом из Новокузнецка. У девушки два высших образования в области психологии и бизнеса. В данный момент она помогает супругу по работе.