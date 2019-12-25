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Старший сын Валерии Артемий Шульгин представил светской Москве свою супругу

В августе стало известно, что старший сын Валерии тайно связал себя узами брака с давней возлюбленной Натальей. На днях Артемий впервые вывел свою супругу в свет.
Валерия, Иосиф Пригожин, Артемий Шульгин

24 декабря в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «(НЕ)Идеальный мужчина» с Егором Кридом в главной роли. Российские звезды пришли поддержать своего коллегу по цеху. Среди гостей специального показала были певица Валерия с сыновьями от первого брака Артемием и Арсением и супругом Иосифом Пригожиным. 

Многие отметили, что младший сын певицы, недавно попавший в аварию, уже успел оправиться от последствий ДТП. Судя по всему, сейчас его самочувствие улучшилось.

Артемий Шульгин с супругой Натальей, Валерия, Иосиф Пригожин, Арсений Шульгин
Артемий Шульгин с супругой Натальей, Валерия, Иосиф Пригожин, Арсений Шульгин

Что же до Артемия, то он появился на дорожке не один. Его сопровождала улыбающаяся брюнетка, в которой узнали супругу 25-летнего наследника певицы. Для выхода в свет Наталья выбрала сияющий черный блейзер, в то время как ее муж был одет в повседневном стиле.

Напомним, летом 2019-го Артемий, который является главой швейцарского музыкального лейбла The Hana Road Music Group, женился на своей однокласснице Наталье родом из Новокузнецка. У девушки два высших образования в области психологии и бизнеса. В данный момент она помогает супругу по работе.

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25 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @artemynik/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Певица Валерия

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Ого, всегда думала, что у нее сын и дочь

  • Ну наконец-то, мы думали что и не дождёмся

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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