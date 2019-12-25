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Следящая за фигурой и кожей лица Татьяна Брухунова не устояла перед калорийными десертами в Германии

На днях Татьяна Брухунова пожаловалась, что не может найти в Германии диетическую еду, поскольку старается избегать мучное ради фигуры и красивой кожи. Кажется, возлюбленной Евгения Петросяна все-таки пришлось нарушить свои принципы питания.
Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян вот уже несколько дней путешествуют по Германии. Директор Театра эстрадных миниатюр не совсем довольна отдыхом, поскольку ей не нравится местная кухня — калорийная и изобилующая мучным. Брухунова вот уже несколько месяцев соблюдает диету, чтобы избежать появления акне и не набрать лишних килограммов. Об этом Татьяна написала в своем недавнем посте.

Впрочем, хоть чем-то питаться нужно, и, кажется, возлюбленная Евгения Петросяна решилась на послабления. Об этом свидетельствуют ее недавние сторис.

Брухунова выложила серию фото, сделанных в одном из ресторанов Мюнхена, чтобы показать подписчикам, чем потчуют в Баварии. Довольно сытный ужин Татьяны и Евгения Вагановича составил картофельный суп (помощница юмориста отметила, что это блюдо не для нее), цыпленок из духовки, шницель с пюре, пиво и два довольно калорийных десерта — яблочный штрудель и кайзершмаррн (сладкое мучное блюдо австрийской кухни). 

Татьяна Брухунова, конечно, не призналась, что именно стало ее guilty pleasure в тот вечер, но логично предположить, что Евгений Петросян вряд ли мог забрать оба десерта себе, особенно после супа и горячего.

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    Татьяна Брухунова и Евгений Петросян провели вечер в одном из ресторанов Мюнхена
    Смотреть галерею

К слову, Брухунова не скрывает, что обожает сладкое, и часто выкладывает в Инстаграм фото из кондитерских. Как нам кажется, даже если Татьяна и нарушила диету, результат это не испортит.

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25 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @bruhunova/Instagram
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Татьяна Брухунова

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Кровь из глаз, а не дама.

  • такая неинтересная эта девочка... что может быть общего у молодой девушки со старым человеком???

  • Гость

    такая неинтересная эта девочка... что может быть общего у молодой девушки со старым человеком???

    "Она его за муки полюбила,А он её за состраданье к ним"...Лучше классика и не скажешь!😄😄😄

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