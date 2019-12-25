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Дарина Эрвин подарила на Рождество Александру Цекало книгу с их любовными переписками

Многие переживают, что их подарки могут оказаться банальными. Многие, но не Дарина Эрвин. Ведь она порадовала своего супруга необычным презентом, который сильно его впечатлил. 
Александр Цекало, Дарина Эрвин

Дарина Эрвин редко делится подробностями своей семейной жизни в социальных сетях, но инстаграм-истории — совсем другое дело. Тут можно увидеть и пикантные снимки художницы с супругом Александром Цекало, и фрагменты совместных будней звездной пары.

Так, на днях Эрвин показала, какой подарок она преподнесла мужу на Рождество. И это вовсе не одеколон или пара носков. Дарина презентовала Цекало книгу, созданную на основе произведения A Literate Passion. Оно было посвящено переписке Генри Миллера с его возлюбленной Анаис Нин. 

Вдохновившись этой парой, Дарина создала свой вариант известной книги. Только ее героями стали сама Эрвин и Александр Цекало, чьи письма и фотографии наверняка легли в основу этого памятного произведения. 

На видео Александр, увидев обложку подарка, поднимает голову и внимательно смотрит на снимающую его супругу. Судя по всему, он остался под впечатлением от сюрприза.

Напомним, что Дарина Эрвин стала четвертой супругой Александра Цекало. Недавно выяснилось, что она наотрез отказалась менять паспортные данные, если бывшая жена шоумена Виктория Галушка не вернет себе девичью фамилию.

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25 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @darina.ervin/Instagram
Теги

Александр Цекало

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Красиво.

  • Я верю в их страсть!

  • Книга с иллюстрациями тоже ее авторства, надо полагать?

  • Что-то у Цекало морда лица какая-то недовольная в то время, как он разворачивает все эти подарочные обертки.... наверное, что-то другое хотел в подарок получить...

  • Гость

    Я верю в их страсть!

    Все верят

  • Боюсь, он -не Генри Миллер, да и жена уже четвертая...

  • Страстная страсть, любовная любовь...

  • Гость

    Что-то у Цекало морда лица какая-то недовольная в то время, как он разворачивает все эти подарочные обертки.... наверное, что-то другое хотел в подарок получить...

    Он хотел мандарины, хлопушки и конфеты.

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