Ким Кардашьян подарила 6-летней дочери жакет из гардероба Майкла Джексона за $65 тысяч

Норт Уэст является ярой поклонницей творчества Майкла Джексона, поэтому звездные родители преподнесли дочери необычный подарок.

Норт Уэст и Ким Кардашьян

Кто-то получит на Рождество сладости, кто-то — четвероногого друга, а кому-то наконец разрешат «портить глаза» за новой приставкой. Но звездные родители нередко балуют своих детей куда сильнее. Например, 6-летняя Норт получила от звездных родителей весьма нетипичный подарок.

Всем известно, что дочь Ким Кардашьян первой примеряет не только крутые фэшн-новинки, но и довольно дорогую классику — ту же белую сумку Hermes, умело сочетая ее с шерстяным пальто в тон.

Элизабет Тейлор и Майкл Джексон

25 декабря юная модница стала счастливой обладательницей жакета самого Майкла Джексона. Родители купили его на аукционе еще в октябре, а обошелся подарок в $65 000 (около 4 млн руб.).

По мнению экспертов, Кардашьян и Уэсту пришлось сильно переплатить. Эту вещь Джексон надевал в 1997 году во время совместного выхода в свет с Элизабет Тейлор.

1 2 3 ... 9 Легендарный жакет Майкла Джексона достался 6-летней дочери Ким Кардашьян на Рождество

По словам Ким, старшая дочь просто обожает Майкла Джексона, поэтому была невероятно счастлива уникальному подарку: «Она просто не выпускает его из рук. Он пока великоват для нее, но, когда она станет постарше, сможет носить. Я очень счастлива видеть своего ребенка настолько довольной».