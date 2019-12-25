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Ким Кардашьян подарила 6-летней дочери жакет из гардероба Майкла Джексона за $65 тысяч

Норт Уэст является ярой поклонницей творчества Майкла Джексона, поэтому звездные родители преподнесли дочери необычный подарок.
Норт Уэст, Ким Кардашьян
Норт Уэст и Ким Кардашьян

Кто-то получит на Рождество сладости, кто-то — четвероногого друга, а кому-то наконец разрешат «портить глаза» за новой приставкой. Но звездные родители нередко балуют своих детей куда сильнее. Например, 6-летняя Норт получила от звездных родителей весьма нетипичный подарок. 

Всем известно, что дочь Ким Кардашьян первой примеряет не только крутые фэшн-новинки, но и довольно дорогую классику — ту же белую сумку Hermes, умело сочетая ее с шерстяным пальто в тон.

Элизабет Тейлор, Майкл Джексон
Элизабет Тейлор и Майкл Джексон

25 декабря юная модница стала счастливой обладательницей жакета самого Майкла Джексона. Родители купили его на аукционе еще в октябре, а обошелся подарок в $65 000 (около 4 млн руб.). 

По мнению экспертов, Кардашьян и Уэсту пришлось сильно переплатить. Эту вещь Джексон надевал в 1997 году во время совместного выхода в свет с Элизабет Тейлор.

  • Майкл Джексон
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    Легендарный жакет Майкла Джексона достался 6-летней дочери Ким Кардашьян на Рождество
    Смотреть галерею

По словам Ким, старшая дочь просто обожает Майкла Джексона, поэтому была невероятно счастлива уникальному подарку: «Она просто не выпускает его из рук. Он пока великоват для нее, но, когда она станет постарше, сможет носить. Я очень счастлива видеть своего ребенка настолько довольной».

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25 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @kimkardashian/Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Ким Кардашьян

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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