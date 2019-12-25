Экстренно прооперированную Леру Кудрявцеву навестили в больнице звездные друзья

44-летняя Тина Канделаки навестила свою подругу Леру Кудрявцеву в клинике, в которой телеведущей провели операцию на груди. Женская сила в единстве.

Пару дней назад Лера Кудрявцева поделилась страшной и неожиданной новостью — ей пришлось перенести сложную операцию на груди.

Телеведущая рассказала, что увеличила грудь еще 15 лет назад в Санкт-Петербурге. Врачи уверяли, что импланты прослужат всю жизнь, поэтому Кудрявцева решилась лечь под нож хирурга.

Однако все оказалось не так радужно. Около пяти лет назад один из имплантов начал протекать — это выяснилось во время недавнего посещения Лерой врача и прохождения ультразвукового исследования и магнитно-резонансной томографии.

Телеведущую срочно госпитализировали и провели операцию по удалению имплантов с капсулой и иссечению силикона из тканей. Лера постоянно делится фотографиями и видео из больничной палаты и в режиме реального времени показывает, как проходит процесс восстановления.

Облегчить страдания 48-летней Леры вечером 24 декабря решила ее давняя подруга Тина Канделаки — генеральный директор «Матч ТВ» посетила Кудрявцеву в клинике.

«Я бы не пришла, если бы не знала, что ты по ночам не спишь!» — заявила Тина подруге.

Для посещения лечебного заведения Канделаки выбрала белое платье с цветочным принтом и красное пальто. Захватила она с собой и хорошее настроение, которым щедро поделилась с подругой.

«Я думала, тебя не впустят!» — заметила Лера. Да еще и в шутку заявила Тине: «Выходи за меня».

Незадолго до Тины, кстати, Леру навестил еще один друг — звездный стилист Макс Гор.

Отметим, что многие звезды и поклонники поблагодарили Кудрявцеву за такую честность и откровенность и выразили надежду, что многие молодые девушки задумаются и не станут рисковать своей жизнью ради стандартов красоты, навязанных обществом.