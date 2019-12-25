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«Не надо рожать рабов этому государству»: Алена Водонаева резко высказалась об абортах

Алена Водонаева известна не только своим скандальным поведением, но и достаточно прогрессивными взглядами на жизнь. В среду 25 декабря экс-участница «Дома-2» крайне категорично высказалась об абортах.
Алена Водонаева
Алена Водонаева

37-летняя Алена Водонаева за словом в карман никогда не лезла — сказывается, похоже, журналистское образование. На днях девушка опубликовала провокационный пост в Инстаграме, которым умудрилась охватить сразу две животрепещущие темы — проблемы современного общества и запрет абортов.

Поводом для публикации стала новость о том, что в Самарской области Минздрав рекомендовал частным клиникам отказаться от абортов. И Алену от этого «знатно бомбануло».

Водонаева припомнила слова чиновницы Ольги Глацких (это она говорила, что «государство вас не просило рожать») и заявила, что женщина «единственная оказалась честна и права».

«К сожалению, мы живем в нищей и жадной стране, и если вы не уверены, что сможете обеспечить знаниями и медициной, пищей и одеждой себя и ребенка, то просто не надо рожать. Я не могу представить, как справляются семьи, в которых по два, три, четыре ребенка, а живут они на две среднестатистические зарплаты?» — пишет Алена.

Алена Водонаева с сыном Богданом
Алена Водонаева с сыном Богданом

Экс-участница телестройки уверяет: она желает всего самого хорошего для своей «нищей страны с богатейшими ресурсами», но уже не верит в то, что будущее России может быть благополучным.

«В России рожают либо богачи, либо необразованное быдло, в большинстве своем. Первые заботятся о том, чтобы было кому потратить их состояния в ближайшие века. А вторым не хватает ума и ответственности осознать, что воспитать ребенка в России — это не просто идти по накатанной и покупать кроме привычных сырков в ''Пятерочке'' баночку детского питания и подгузники. К сожалению, многие дети в России появляются не от жажды отцовства и материнства, а от банального желания по*****», — написала Водонаева и добавила, что семьи, которые «живут в нищете и рожают по три-четыре ребенка», она просто презирает.

Алена резко подытожила: не нужно слушать чиновников, когда дело касается собственного будущего, и призвала «не рожать рабов этому государству». По мнению Водонаевой, лучше построить карьеру, заработать денег и увидеть мир, прежде чем решиться на продолжение рода.

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25 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото @alenavodonaeva/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Алена Водонаева

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Все верно она сказала. Грубо, но верно. К сожалению, все так и есть. Прям не ожидала от нее. Приятно удивлена👍🏻

  • Согласна

  • Я с Алёной полностью солидарна.

  • кто такая водонаева, чтобы ее цитировать..? ну сказала и сказала...мало ли кто что говорит на своей странице в соцсети. вот уж важная птица

  • Она права.

  • Браво, Водонаева!

  • Я согласна

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