Во сто шуб: Ирина Шейк модно утеплилась для прогулки с дочерью Леа

Ирина Шейк вернулась в Нью-Йорк как раз к Рождеству и готова встретить праздники дома. Фотографы заметили звезду в модном аутфите, прогуливающейся с Леа.

Мы уже привыкли к тому, что Ирина Шейк выбирает стильные и практичные наряды для выходов с двухлетней дочерью. На этот раз 33-летняя супермодель выбрала многослойный образ. Черная водолазка, белая рубашка мужского кроя, клетчатый жакет и оверсайз-пальто. Монохромный аутфит смотрелся крайне здорово за счет сочетания разных фактур, а массивные белые ботинки Dr. Martens и солнечные очки дополнили образ.

Леа надела черный пуховик, розовые брюки и красную шапку Burberry. Волосы девочки были распущены. Ну что за маленькая модница растет!

1 2 3 ... 10 Ирина Шейк утеплилась для прогулки с Леа

Обычно Леа послушно следует за мамой или довольно сидит в коляске, но в этот раз ей явно что-то не нравилось. Когда настало время переходить дорогу, девочка капризно убрала руки за спину, так что Шейк пришлось придерживать дочь за шапку, чтобы с той ничего не случилось.

А вам нравится образ Ирины Шейк?