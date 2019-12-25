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Во сто шуб: Ирина Шейк модно утеплилась для прогулки с дочерью Леа

Ирина Шейк вернулась в Нью-Йорк как раз к Рождеству и готова встретить праздники дома. Фотографы заметили звезду в модном аутфите, прогуливающейся с Леа.
Ирина Шейк, Леа де Сен Шейк Купер

Мы уже привыкли к тому, что Ирина Шейк выбирает стильные и практичные наряды для выходов с двухлетней дочерью. На этот раз 33-летняя супермодель выбрала многослойный образ. Черная водолазка, белая рубашка мужского кроя, клетчатый жакет и оверсайз-пальто. Монохромный аутфит смотрелся крайне здорово за счет сочетания разных фактур, а массивные белые ботинки Dr. Martens и солнечные очки дополнили образ.

Ирина Шейк, Леа де Сен Шейк Купер

Леа надела черный пуховик, розовые брюки и красную шапку Burberry. Волосы девочки были распущены. Ну что за маленькая модница растет!

Обычно Леа послушно следует за мамой или довольно сидит в коляске, но в этот раз ей явно что-то не нравилось. Когда настало время переходить дорогу, девочка капризно убрала руки за спину, так что Шейк пришлось придерживать дочь за шапку, чтобы с той ничего не случилось.

А вам нравится образ Ирины Шейк?

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25 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Legion-Media.ru, Splash/Gallo Images
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Ирина Шейк, Леа де Сен Шейк Купер

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2 комментария Добавить комментарий
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  • «пришлось придерживать дочь за шапку, чтобы с той ничего не случилось» - отличный способ, 100%-ная безопасность, только так теперь и буду с сыном дорогу переходить. Спасибо за лайфхак👍🏻

  • На Леа всегда приятно смотреть: причёсана, в шапочках, в красивой одежде, нормальной обуви. Даже иногда кажется Ирина ее гардероб лучше продумала чем свой)

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
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