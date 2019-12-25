В начале декабря Айза Анохина сообщила фолловерам, что помирилась с мужем после крупной ссоры. Конфликт достиг таких масштабов, что супруги не просто разошлись по разным комнатам, а разъехались. Но не успели поклонники порадоваться за Айзу, как она вновь их огорошила.

24 декабря Анохина разместила пост, в котором рассказала о событиях, произошедших с ней не только за год, но и за десятилетие. Айза стала мамой двух сыновей и, по ее собственному признанию, научилась «с абсолютной адекватностью смотреть на мир». Кроме того, под конец года звезда даже «растворилась в детях» — она старается проводить с ними как можно больше времени.