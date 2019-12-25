В начале декабря Айза Анохина сообщила фолловерам, что помирилась с мужем после крупной ссоры. Конфликт достиг таких масштабов, что супруги не просто разошлись по разным комнатам, а разъехались. Но не успели поклонники порадоваться за Айзу, как она вновь их огорошила.
24 декабря Анохина разместила пост, в котором рассказала о событиях, произошедших с ней не только за год, но и за десятилетие. Айза стала мамой двух сыновей и, по ее собственному признанию, научилась «с абсолютной адекватностью смотреть на мир». Кроме того, под конец года звезда даже «растворилась в детях» — она старается проводить с ними как можно больше времени.
«Я с трудом могу выйти на работу, сплю в ногах у детей, потому что они приходят ко мне и выселяют из моей же кровати. Меня это бесит, если что. С друзьями я не вижусь, потому что дети из дома не выпускают. А муж еще умудряется обвинять меня в тусовках. Да и мужа не видела 2 месяца. И вроде послезавтра мы должны были встретиться, но после сегодняшнего разговора многое может поменяться. Но я не отчаиваюсь!» — сообщила звезда.
Подписчики принялись гадать, что же произошло между Дмитрием и Айзой. О чем был тот разговор, который поставил их встречу под угрозу? И удастся ли супругам помириться и встретить вместе Новый год?
Некоторые предположили, что Дмитрий скучает по своей жене и поэтому они все же наладят общение. Другие подписчики, напротив, заметили, что Анохин не подходит Айзе с ее «бешеной энергетикой» и ей нужен кто-то иной.
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