«Мои красотки»: Владимир Кузьмин показал трех своих дочерей от трех разных женщин

64-летний Владимир Кузьмин известен не только своим творчеством, но и любовью к представительницам противоположного пола. Музыкант был женат трижды, а также имел мимолетные связи на стороне. 25 декабря рокер выложил фото с тремя дочками — только одну из них ему родила законная жена.
«Мои красотки. Скоро все опять соберемся! А с кем вы отмечаете Новый Год?» — подписал снимок Кузьмин. На фото позируют 34-летняя Соня, 32-летняя Николь и 33-летняя Марта. Соню Кузьмину родила первая жена Владимира Татьяна Артемьева.
Марта появилась на свет от модели Ирины Мильциной. Мамой Николь является Татьяна Муинго. Сейчас девушка живет в США и не говорит по-русски, а с отцом познакомилась всего несколько лет назад.
Напомним, что Татьяна Артемьева также родила Кузьмину дочь Елизавету, которая была убита в 2002 году. Сын артиста Степан погиб во время пожара 7 лет спустя.