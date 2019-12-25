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«Мои красотки»: Владимир Кузьмин показал трех своих дочерей от трех разных женщин

О любвеобильности рокера впору складывать легенды. Не так давно Кузьмин ушел от молодой любовницы обратно к бывшей жене, а в молодости страсти кипели еще сильнее. 25 декабря музыкант опубликовал фото с тремя дочерьми от трех разных женщин.
Соня Кузьмина, Николь Кузьмина, Владимир Кузьмин, Марта Кузьмина
Соня, Николь, Владимир и Марта Кузьмины

64-летний Владимир Кузьмин известен не только своим творчеством, но и любовью к представительницам противоположного пола. Музыкант был женат трижды, а также имел мимолетные связи на стороне. 25 декабря рокер выложил фото с тремя дочками — только одну из них ему родила законная жена.

«Мои красотки. Скоро все опять соберемся! А с кем вы отмечаете Новый Год?» — подписал снимок Кузьмин. На фото позируют 34-летняя Соня, 32-летняя Николь и 33-летняя Марта. Соню Кузьмину родила первая жена Владимира Татьяна Артемьева. 

Соня Кузьмина, Николь Кузьмина, Владимир Кузьмин, Марта Кузьмина
Соня, Владимир, Марта и Николь Кузьмины

Марта появилась на свет от модели Ирины Мильциной. Мамой Николь является Татьяна Муинго. Сейчас девушка живет в США и не говорит по-русски, а с отцом познакомилась всего несколько лет назад.

Напомним, что Татьяна Артемьева также родила Кузьмину дочь Елизавету, которая была убита в 2002 году. Сын артиста Степан погиб во время пожара 7 лет спустя. 

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25 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @martadjmarta, @sonum_bonum, @v.kuzmin_official/Instagram, PhotoXPress.ru
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Владимир Кузьмин

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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