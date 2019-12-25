«Мои красотки»: Владимир Кузьмин показал трех своих дочерей от трех разных женщин

О любвеобильности рокера впору складывать легенды. Не так давно Кузьмин ушел от молодой любовницы обратно к бывшей жене, а в молодости страсти кипели еще сильнее. 25 декабря музыкант опубликовал фото с тремя дочерьми от трех разных женщин.

Соня, Николь, Владимир и Марта Кузьмины

64-летний Владимир Кузьмин известен не только своим творчеством, но и любовью к представительницам противоположного пола. Музыкант был женат трижды, а также имел мимолетные связи на стороне. 25 декабря рокер выложил фото с тремя дочками — только одну из них ему родила законная жена.

«Мои красотки. Скоро все опять соберемся! А с кем вы отмечаете Новый Год?» — подписал снимок Кузьмин. На фото позируют 34-летняя Соня, 32-летняя Николь и 33-летняя Марта. Соню Кузьмину родила первая жена Владимира Татьяна Артемьева.



Соня, Владимир, Марта и Николь Кузьмины

Марта появилась на свет от модели Ирины Мильциной. Мамой Николь является Татьяна Муинго. Сейчас девушка живет в США и не говорит по-русски, а с отцом познакомилась всего несколько лет назад.

Напомним, что Татьяна Артемьева также родила Кузьмину дочь Елизавету, которая была убита в 2002 году. Сын артиста Степан погиб во время пожара 7 лет спустя.