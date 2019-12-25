«На подсосе»: что о браке Собчак и Богомолова думают светские деятели Москвы

Ксения Собчак решила обсудить светскую жизнь столицы в новом выпуске своего YouTube-шоу. Вероятно, журналистка никак не ожидала, что один из гостей передачи прямо в лицо Собчак посмеется над ее браком.

Константин Богомолов и Ксения Собчак

Новый выпуск шоу «Осторожно, Собчак!» был посвящен тому, что же такое светская жизнь и как она выглядит в столице. За круглым столом собрались известные личности: Сергей Минаев, Евгения Милова, Андрей Фомин, Зинаида Пронченко, Анна Субботина и Татьяна Столяр. Последняя, к слову, сказала в лицо Ксении то, о чем многие думали, но стеснялись озвучить.

Столяр, основательница популярного телеграм-канала «Антиглянец», намекнула, что муж Ксении Константин Богомолов хоть и является с недавних пор художественным руководителем Театра на Малой Бронной, но светским персонажем не был никогда. А Ксения, наоборот, всегда являлась заядлой тусовщицей, но вот к культурному пласту ее отнести трудно.

Татьяна Столяр

По мнению Татьяны, Собчак попала в культурное общество столицы, просто-напросто «присосавшись» к нему.

«Светская элита пытается охомутать, каким-то образом присосаться к представителям культурного класса. Это произошло в свое время с Константином Богомоловым», — заявила Столяр.

Константин Богомолов и Ксения Собчак

Девушка уверена, что на самом деле светские дамы и господа мало что понимают в творчестве пианиста Кирилла Рихтера или балерины Дианы Вишневой, однако все равно ходят на их выступления, чтобы казаться образованнее.

Ксения отметила, что в этом нет ничего плохого, ведь выставки и концерты — это все же лучше, чем ночные клубы, в которых раньше богатые и беспечные светские персонажи прожигали свою жизнь. Столяр эту теорию подтвердила: «Так просто сложилось. Они на таком культурном подсосе выступают, потому что им скучно слушать одни и те же разговоры, ходить на одни и те же вечеринки и премии, делать-то нечего».

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При этом все сидящие за круглым столом согласились, что Ксения Собчак, «заработавшая бабло на корпоративах», и режиссер Константин Богомолов — идеальный светский союз.