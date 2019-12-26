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«Сидела дома и плакала»: Елена Малышева вспомнила о травле в Сети

58-летняя телеведущая призналась, что часто подвергается нападкам пользователей из-за эфиров «Жить здорово!». Елена старается не обращать внимания на негатив, но один случай расстроил ее до слез.
Елена Малышева
Елена Малышева

С появлением Инстаграма у поклонников появилась возможность напрямую общаться с кумирами или, по крайней мере, в одностороннем порядке сообщать в комментариях свои мысли о том или ином поступке звезды. Елена Малышева активно пользуется соцсетями и не понаслышке знает, кто такие хейтеры. Телеведущая призналась, что каждый раз после выхода ее шоу в эфир сталкивается с травлей в интернете.

Елена Малышева
Елена Малышева

Елена Малышева рассказала, как развивались события после того, как по Первому каналу показали выпуск «Жить здорово!» про неонатальный скрининг. Эта процедура позволяет выявить и предупредить развитие заболеваний у младенцев еще в роддоме. Пользователи обрушились на ведущую, обвинив ее в том, что она назвала детей с отклонениями кретинами.

Елена Малышева
Елена Малышева

«Мне вначале казалось, что отвечать не надо, что я выше всего этого. Когда вдруг стали писать, что я называю кретинами детей, больных аутизмом, я сидела дома и плакала. А ведь в этой программе не было детей, больных аутизмом! Было горько и обидно, что никто даже не смотрел передачу, а просто перепечатывал чью-то ложь. Тогда я не знала, что делать. А теперь я не хочу молчать», — призналась Малышева изданию «Телепрограмма»

В том же интервью Елена Васильевна вспомнила, как почувствовала себя плохо, когда с ней впервые в жизни случился гипертонический криз. «Экстренные меры я постаралась принять дома», — отметила Малышева.

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26 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Legion-Media.ru, persona Stars, PhotoXPress.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Елена Малышева

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Вроде человек со связями,обследует себя вдоль и поперёк,а гипертонический криз не миновал.

  • Гость

    Вроде человек со связями,обследует себя вдоль и поперёк,а гипертонический криз не миновал.

    Как и старость. От этого не убежишь, кем бы ты ни был. :(

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Гость 2019-12-23 08:49:00
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Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
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Гость 2019-12-23 18:18:00
240
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