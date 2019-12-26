На новом снимке Элизабет Херли и ее 17-летний сын Дэмиан выглядят как сестры

У 54-летней Элизабет Херли есть единственный сын. Дэмиан похож на свою звездную маму как две капли воды.

26 декабря 2019 · Текст: · Фото:

Элизабет Херли, Дэмиан Херли
Элизабет и Дэмиан Херли

Экс-возлюбленная Хью Гранта порадовала своих поклонников фото с сыном. На снимке Элизабет и Дэмиан запечатлены рядом: их и в самом деле трудно отличить друг от друга. То, что и мать, и сын надели черные шапки, только усилило эффект.

Элизабет Херли
Элизабет Херли

Юноша умело использует сходство с актрисой. Дэмиан нередко повторяет ее культовые образы на радость поклонникам актрисы. Парень занимается своей карьерой, а также активно ведет Инстаграм. Недавно он заключил рекламный контракт с косметической линией Pat McGrath Labs.

Дэмиан Херли
Дэмиан Херли

Фолловеры 17-летнего звездного наследника на ура воспринимают каждую новую фотографию в его соцсетях, уверяя, что он сказочный красавец и точная копия известной мамы. Впрочем, находятся и те, кого тревожит «превращение» Дэмиана в девушку, его старательно уложенные длинные волосы и наряды, вдохновленные светскими выходами Элизабет.

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Напомним, что далеко не все фолловеры Херли восприняли на ура его преображение, когда он впервые предстал в женственном образе. Впрочем, впоследствии большинство одобрило новый имидж знаменитости, а те, кому образ пришелся не по вкусу, просто отписались.

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