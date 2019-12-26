Напомним, что далеко не все фолловеры Херли восприняли на ура его преображение, когда он впервые предстал в женственном образе. Впрочем, впоследствии большинство одобрило новый имидж знаменитости, а те, кому образ пришелся не по вкусу, просто отписались.