Экс-супруг влюбленной в шамана норвежской принцессы покончил с собой

Писатель, художник и бывший муж принцессы Норвегии Марты Луизы Ари Бен покончил с собой. Ему было 47 лет.

Печальные новости прилетели из Норвегии. Писатель, художник и бывший супруг принцессы Норвегии Марты Луизы и отец троих ее детей Ари Бен покончил с собой. Мужчина был в самом расцвете сил — 47 лет, разве это возраст?

«Мы, близкие люди Ари Бена, с глубоким прискорбием вынуждены сообщить, что сегодня он покончил жизнь самоубийством. Мы просим уважать нашу частную жизнь в ближайшее время», — передал слова семьи менеджер Гейр Хоконсунд.

Причины, по которым прозаик решился на такой отчаянный поступок, пока не называются.

Напомним, брак писателя и принцессы Марты Луизы продлился 14 лет: они поженились в 2002-м, а разбежались в 2016-м. Ари и монаршая особа вырастили трех дочерей: Мод Ангелику, Ли Изадору и Эмму Таллулу.

«Мы поняли, что выросли из этих отношений, и подошли к расставанию», — высказывались сами экс-супруги. Этот развод стал первым в истории норвежской королевской семьи.

Сейчас 47-летняя Марта Луиза встречается с шаманом-целителем Дуреком (настоящее имя Дерек Веретт).



Кстати, два года назад Ари Бен обвинил Кевина Спейси в том, что актер ощупывал его на концерте, посвященном Нобелевской премии мира, в 2007-м. «Мы отлично поболтали, он сидел рядом со мной. Через пять минут он сказал: ''Эй, пойдем покурим''. Затем он просунул руку под стол и схватил меня за яйца», — рассказывал сказал Бен.