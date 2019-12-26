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Экс-супруг влюбленной в шамана норвежской принцессы покончил с собой

Писатель, художник и бывший муж принцессы Норвегии Марты Луизы Ари Бен покончил с собой. Ему было 47 лет.

Печальные новости прилетели из Норвегии. Писатель, художник и бывший супруг принцессы Норвегии Марты Луизы и отец троих ее детей Ари Бен покончил с собой. Мужчина был в самом расцвете сил — 47 лет, разве это возраст? 

«Мы, близкие люди Ари Бена, с глубоким прискорбием вынуждены сообщить, что сегодня он покончил жизнь самоубийством. Мы просим уважать нашу частную жизнь в ближайшее время», — передал слова семьи менеджер Гейр Хоконсунд. 

Причины, по которым прозаик решился на такой отчаянный поступок, пока не называются. 

Напомним, брак писателя и принцессы Марты Луизы продлился 14 лет: они поженились в 2002-м, а разбежались в 2016-м. Ари и монаршая особа вырастили трех дочерей: Мод Ангелику, Ли Изадору и Эмму Таллулу.

«Мы поняли, что выросли из этих отношений, и подошли к расставанию», — высказывались сами экс-супруги. Этот развод стал первым в истории норвежской королевской семьи.

Сейчас 47-летняя Марта Луиза встречается с шаманом-целителем Дуреком (настоящее имя Дерек Веретт).

Кстати, два года назад Ари Бен обвинил Кевина Спейси в том, что актер ощупывал его на концерте, посвященном Нобелевской премии мира, в 2007-м. «Мы отлично поболтали, он сидел рядом со мной. Через пять минут он сказал: ''Эй, пойдем покурим''. Затем он просунул руку под стол и схватил меня за яйца», — рассказывал сказал Бен.

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26 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото @princessmarthalouise/Instagram

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Гость 2019-12-23 08:49:00
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Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
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