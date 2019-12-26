Жена Михаэля Шумахера прервала молчание и обратилась к поклонникам автогонщика

Долгие годы семья Михаэля Шумахера скрывает от публики, как себя чувствует спортсмен после серьезной травмы на горнолыжном курорте. Однако недавно супруга гонщика вышла на связь с его поклонниками.

Михаэль Шумахер

29 декабря 2013 года Михаэль Шумахер получил серьезную травму головы во время лыжного спуска в Альпах. Состояние легендарного автогонщика «Формулы-1» оценивалось как критическое, и врачи ввели его в искусственную кому.

С тех пор о состоянии мужчины почти ничего неизвестно.

Семья Михаэля тщательно скрывает любую информацию о нем, лишь иногда позволяя менеджеру спортсмена кратко изложить основные факты о его здоровье.

Несколько недель назад супруга шумахера Коринна объяснила, что не говорит о муже по его же собственной просьбе.

А на днях женщина поддержала инициативу фан-клуба гонщика запустить в соцсетях кампанию KeepFightingMichael, направленную на поддержку знаменитости.

«Большие вещи начинаются с маленьких шагов. Вместе мы сильнее. Именно так объединенные силы движения KeepFighting помогают вдохновлять других людей», — цитирует Коринну официальный сайт движения.

1 2 3 ... 10 Жена Михаэля Шумахера Коринна вышла на связь с поклонниками гонщика

Глава фан-клуба Райнер Ферлинг поблагодарил женщину за одобрение инициативы и заверил, что сообщество будет стараться любым способом помочь автогонщику вернуться к нормальной жизни. Напомним, в Сети не раз появлялась информация, что семья потратила миллионы евро на реабилитацию Шумахера.