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Жена Михаэля Шумахера прервала молчание и обратилась к поклонникам автогонщика

Долгие годы семья Михаэля Шумахера скрывает от публики, как себя чувствует спортсмен после серьезной травмы на горнолыжном курорте. Однако недавно супруга гонщика вышла на связь с его поклонниками. 
Михаэль Шумахер
Михаэль Шумахер

29 декабря 2013 года Михаэль Шумахер получил серьезную травму головы во время лыжного спуска в Альпах. Состояние легендарного автогонщика «Формулы-1» оценивалось как критическое, и врачи ввели его в искусственную кому. 

С тех пор о состоянии мужчины почти ничего неизвестно. 

Семья Михаэля тщательно скрывает любую информацию о нем, лишь иногда позволяя менеджеру спортсмена кратко изложить основные факты о его здоровье. 

Михаэль Шумахер
 

Несколько недель назад супруга шумахера Коринна объяснила, что не говорит о муже по его же собственной просьбе

А на днях женщина поддержала инициативу фан-клуба гонщика запустить в соцсетях кампанию KeepFightingMichael, направленную на поддержку знаменитости. 

«Большие вещи начинаются с маленьких шагов. Вместе мы сильнее. Именно так объединенные силы движения KeepFighting помогают вдохновлять других людей», — цитирует Коринну официальный сайт движения

Глава фан-клуба Райнер Ферлинг поблагодарил женщину за одобрение инициативы и заверил, что сообщество будет стараться любым способом помочь автогонщику вернуться к нормальной жизни. Напомним, в Сети не раз появлялась информация, что семья потратила миллионы евро на реабилитацию Шумахера. 

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26 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Михаэль Шумахер

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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