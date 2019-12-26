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В Сети обсуждают фото Ивана Телегина с неизвестной девушкой и называют ее новой возлюбленной хоккеиста

Иван Телегин, в скором будущем официальный экс-муж певицы Пелагеи, посетил светское мероприятие в компании неизвестной блондинки.

Вчера появились печальные новости: анонимный инсайдер заявил, что слухи о разладе в семье певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина оказались правдой. 

«Кольца не носят, вместе не живут. Тусит все это время по отелям с другой», — цитировал неназванный источник портал Dni.ru.

Уже на следующий день в Интернете появилось фото той самой девушки, с которой Телегин «тусил по отелям». 

На светском мероприятии Иван появился с неизвестной блондинкой. Они сидели рядом и, кажется, не скрывали, что между ними что-то происходит. И это притом, что на тот момент официально ни Иван, ни Пелагея не комментировали ситуацию в своей семье.

Ну а чуть позже сама Пелагея подтвердила домыслы поклонников: они действительно расстаются. «Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки... О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась», — написала певица в Инстаграме.

Напомним, Пелагея и Телегин поженились в 2016 году. Церемония была тайной, поскольку возлюбленные старались не привлекать к себе внимания из-за репутации хоккеиста — тогда все СМИ трубили о том, что он ушел от своей гражданской супруги Евгении, которая в этот момент была беременна от спортсмена.

Певица в свою очередь категорически отрицала, что увела Ивана из семьи. «Чистая совесть, как говорят, лучшая подушка. Чтобы вы понимали, дорогие друзья, у меня совесть чистая, и я сплю прекрасно. А все остальное, что говорят, не стоит этому верить. Я бы не смогла спокойно жить, если бы то, что пишут, было правдой, если бы я кого-то уводила… Это просто еще один период в моей жизни, который меня сделал сильнее», — говорила Пелагея.

В 2017 году на свет появилась дочь певицы и ее супруга Таисия, а в 2018-м возлюбленные отметили голдовщину на Мальдивах, где еще раз сыграли свадьбу. «Устроили вторую церемонию, на этот раз только для нас двоих. Еще раз обменялись клятвами, я надела другое платье — безумно романтично», — делилась Пелагея.

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26 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, Михаил Мецель/ТАСС, Максим Ли, @itelegin07, @pelageya_insta/Instagram
Теги

Певица Пелагея, Иван Телегин

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Сначала она увела, теперь у нее увели - справедливо, я считаю. Надеюсь, расстанутся они культурно, а не как Лолита какая-нибудь.

  • Ну понеслась тема, других уже нет. Это можно было предвидеть, не нагулялся "малыш", семья ему нафиг не нужна. А Пелагеи нужен постарше и посерьезнее мужчина.

  • Хочу тусить по отелям с накаченным хоккеистом)

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Гость 2019-12-23 18:18:00
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