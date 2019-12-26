На фоне слухов о беременности Кети Топурия показала очередной наряд свободного кроя

33-летняя певица продолжает интриговать поклонников, которые уверены, что она беременна от своего нового возлюбленного Льва Деньгова. Пара вместе всего несколько месяцев.

26 декабря в Инстаграме Кети Топурии появилось новое фото. На нем певица позирует у зеркала в свободном платье российского бренда Alexander Arutyunov. Для съемки знаменитость надела прозрачные босоножки, а перья завершили образ. Несмотря на красоту наряда, в глаза бросается его крой. Неужели Топурия скрывает талию, а слухи о ее беременности — правда?

Первые подозрения об интересном положении Кети появились после того, как певица перестала выбирать облегающие наряды, хотя с осиной талией Топурии грех ее не подчеркнуть. Певица пыталась опровергнуть слухи, публикуя фото с голым животом, но в 2019 году мало просто показать фотографию, нужно еще и доказать, что она не архивная. Так провалилась первая попытка Кети разуверить всех в том, что она ждет ребенка от нового возлюбленного-банкира.

1 2 3 ... 10 Кети Топурия продолжает подогревать слухи о своей беременности

Затем певица выложила еще несколько снимков, но фолловеры все еще сомневаются в актуальности кадров. К тому же любой снимок можно «отфотошопить» и выдать за чистую монету.



Впрочем, либо Топурии безразлично, что о ней пишут в СМИ, либо Кети решила и дальше интриговать подписчиков. К слову, Топурия всегда была немногословна, когда речь заходила о ее личной жизни. Не изменяет она этому принципу и сейчас.