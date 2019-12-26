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На фоне слухов о беременности Кети Топурия показала очередной наряд свободного кроя

33-летняя певица продолжает интриговать поклонников, которые уверены, что она беременна от своего нового возлюбленного Льва Деньгова. Пара вместе всего несколько месяцев.
Кети Топурия

26 декабря в Инстаграме Кети Топурии появилось новое фото. На нем певица позирует у зеркала в свободном платье российского бренда Alexander Arutyunov. Для съемки знаменитость надела прозрачные босоножки, а перья завершили образ. Несмотря на красоту наряда, в глаза бросается его крой. Неужели Топурия скрывает талию, а слухи о ее беременности — правда?

Первые подозрения об интересном положении Кети появились после того, как певица перестала выбирать облегающие наряды, хотя с осиной талией Топурии грех ее не подчеркнуть. Певица пыталась опровергнуть слухи, публикуя фото с голым животом, но в 2019 году мало просто показать фотографию, нужно еще и доказать, что она не архивная. Так провалилась первая попытка Кети разуверить всех в том, что она ждет ребенка от нового возлюбленного-банкира.

Затем певица выложила еще несколько снимков, но фолловеры все еще сомневаются в актуальности кадров. К тому же любой снимок можно «отфотошопить» и выдать за чистую монету.

Впрочем, либо Топурии безразлично, что о ней пишут в СМИ, либо Кети решила и дальше интриговать подписчиков. К слову, Топурия всегда была немногословна, когда речь заходила о ее личной жизни. Не изменяет она этому принципу и сейчас.

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26 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @ketatime, @keti_one_official/Instagram
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Кети Топурия

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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