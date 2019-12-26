43-летняя Дана Борисова призналась, что страдает от артрита

После громкого скандала с дочерью Полиной Дана Борисова собиралась отправиться на отдых в Таиланд без нее. Однако в последний момент стало известно, что знаменитость так и не покинула Россию, несмотря на то, что авиабилет был куплен за два месяца до поездки. Борисова рассказывала, что даже забронировала модный русский ресторан. Но долгожданная поездка сорвалась.
26 декабря Дана разместила новый пост в Инстаграме, в котором объяснила, что вынудило ее задержаться в столице. Оказалось, некоторые подписчики разгадали истинную причину. И дело вовсе не в конфликте с дочерью, после которого Борисова, кстати, сменила замки на дверях.
Знаменитость выложила совместные снимки с Анной Калашниковой и Ириной Салтыковой, сделанные в телестудии.
В комментариях фолловеры посочувствовали Борисовой и предложили ей свои варианты борьбы с заболеванием. Правда, их расстроило, что Дана носит туфли на высоких каблуках, которые и могли стать одной из причин появления артрита.