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43-летняя Дана Борисова призналась, что страдает от артрита

На днях Дана Борисова рассказала, что собирается встретить Новый год в жарких краях, но ее планы не сбылись. Звезда рассказала, почему она не покинула столицу, а также взволновала подписчиков, озвучив свой диагноз.
Дана Борисова

После громкого скандала с дочерью Полиной Дана Борисова собиралась отправиться на отдых в Таиланд без нее. Однако в последний момент стало известно, что знаменитость так и не покинула Россию, несмотря на то, что авиабилет был куплен за два месяца до поездки. Борисова рассказывала, что даже забронировала модный русский ресторан. Но долгожданная поездка сорвалась

26 декабря Дана разместила новый пост в Инстаграме, в котором объяснила, что вынудило ее задержаться в столице. Оказалось, некоторые подписчики разгадали истинную причину. И дело вовсе не в конфликте с дочерью, после которого Борисова, кстати, сменила замки на дверях.

Дана Борисова, Анна Калашникова

Знаменитость выложила совместные снимки с Анной Калашниковой и Ириной Салтыковой, сделанные в телестудии. 

«С наступающим всех! Вот он, мой секрет, почему не улетела позавчера на Самуи. В новогоднем выпуске “Пусть говорят” не обошлось без меня. А теперь хочу посоветоваться, обещала вчера мини-юбочку Max Mara, но не удалось. Мне поставили артрит, очень болят мышцы бедра, а наступать на левую ногу вообще, может, кто с этим сталкивался? Поделитесь, что делать?» — сообщила Дана в подписи к фотографиям.

В комментариях фолловеры посочувствовали Борисовой и предложили ей свои варианты борьбы с заболеванием. Правда, их расстроило, что Дана носит туфли на высоких каблуках, которые и могли стать одной из причин появления артрита.

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26 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @danaborisova_official/Instagram
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Дана Борисова

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Выглядит потрясающе. И это даже не фотошоп. Недавно было с ней интервью из Сочи...обалдеть, как она выглядит. Не думаю, что она такой уж алкоголик или наркоман. Выглядит цветущей здоровой женщиной. И оооочень молодо.

  • Гость 1. Не разделяю Ваших восторгов по поводу ее внешности. Очень вся переделанная и обколотая, кстати, она недавно сделала круговую подтяжку лица и как-то туго у неё смываются челюсти))о зубах-молчу, унитазные.На соседней ветке статья с Элизабет Херли. Ей 54 года, выглядит реально на 35, без страшных изменений в лице, естественно. Сравните.

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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