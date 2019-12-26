43-летняя Дана Борисова призналась, что страдает от артрита

На днях Дана Борисова рассказала, что собирается встретить Новый год в жарких краях, но ее планы не сбылись. Звезда рассказала, почему она не покинула столицу, а также взволновала подписчиков, озвучив свой диагноз.

После громкого скандала с дочерью Полиной Дана Борисова собиралась отправиться на отдых в Таиланд без нее. Однако в последний момент стало известно, что знаменитость так и не покинула Россию, несмотря на то, что авиабилет был куплен за два месяца до поездки. Борисова рассказывала, что даже забронировала модный русский ресторан. Но долгожданная поездка сорвалась.

26 декабря Дана разместила новый пост в Инстаграме, в котором объяснила, что вынудило ее задержаться в столице. Оказалось, некоторые подписчики разгадали истинную причину. И дело вовсе не в конфликте с дочерью, после которого Борисова, кстати, сменила замки на дверях.

Знаменитость выложила совместные снимки с Анной Калашниковой и Ириной Салтыковой, сделанные в телестудии.

«С наступающим всех! Вот он, мой секрет, почему не улетела позавчера на Самуи. В новогоднем выпуске “Пусть говорят” не обошлось без меня. А теперь хочу посоветоваться, обещала вчера мини-юбочку Max Mara, но не удалось. Мне поставили артрит, очень болят мышцы бедра, а наступать на левую ногу вообще, может, кто с этим сталкивался? Поделитесь, что делать?» — сообщила Дана в подписи к фотографиям.

1 2 3 ... 10 Дана Борисова рассчитывала встретить 2020-й год на пляже под пальмами

В комментариях фолловеры посочувствовали Борисовой и предложили ей свои варианты борьбы с заболеванием. Правда, их расстроило, что Дана носит туфли на высоких каблуках, которые и могли стать одной из причин появления артрита.