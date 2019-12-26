Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Несмотря на любовь к массивным сапогам, Ирина Шейк отправилась на шопинг на шпильках

Сложно найти модницу, которая бы появлялась в грубых ботинках чаще, чем Ирина Шейк. Впрочем, модель решила отказаться от любимой обуви в пользу туфель на каблуке, чтобы, выбирая подарки, быть на высоте.
Ирина Шейк
Ирина Шейк

25 декабря Ирина Шейк отправилась на новогодний шопинг, чтобы купить подарки родным и близким. Папарацци сфотографировали топ-модель на шумных улицах Нью-Йорка с охапкой пестрых пакетов. 

Ирина Шейк
Ирина Шейк

Для похода по магазинам Ирина выбрала простой образ: «пижамные» брюки, классический плащ Burberry, сумку Hermes и солнцезащитные очки Celine.

Особое внимание стоит обратить на туфли с кожаными лентами, завязанными на щиколотке. Мы уже так привыкли видеть Шейк в массивных ботинках Prada, Dr. Martens или Bottega Veneta, что не сразу поверили, увидев на ней шпильки. Решение выбрать обувь на каблуке для похода на шопинг сначала показалось нам странным, но, думаем, с модельным опытом Ирины каблуки любым занятиям не помеха.

К тому же, как сообщил источник Daily Mail, модель купила все подарки в одном месте, а затем поспешила к машине, где ее уже ждал шофер. Интересно, что получит в подарок 2-летняя Леа на Новый год?

Перейти к обсуждению 1


26 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Ирина Шейк

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Интересный выбор обуви для Нью-Йорка. Кто не в курсе, там не намного теплее, чем в Москве. А за счет близости океана, может быть очень даже холодно.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.