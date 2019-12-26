Несмотря на любовь к массивным сапогам, Ирина Шейк отправилась на шопинг на шпильках

Сложно найти модницу, которая бы появлялась в грубых ботинках чаще, чем Ирина Шейк. Впрочем, модель решила отказаться от любимой обуви в пользу туфель на каблуке, чтобы, выбирая подарки, быть на высоте.

Ирина Шейк

25 декабря Ирина Шейк отправилась на новогодний шопинг, чтобы купить подарки родным и близким. Папарацци сфотографировали топ-модель на шумных улицах Нью-Йорка с охапкой пестрых пакетов.

Ирина Шейк

Для похода по магазинам Ирина выбрала простой образ: «пижамные» брюки, классический плащ Burberry, сумку Hermes и солнцезащитные очки Celine.



Особое внимание стоит обратить на туфли с кожаными лентами, завязанными на щиколотке. Мы уже так привыкли видеть Шейк в массивных ботинках Prada, Dr. Martens или Bottega Veneta, что не сразу поверили, увидев на ней шпильки. Решение выбрать обувь на каблуке для похода на шопинг сначала показалось нам странным, но, думаем, с модельным опытом Ирины каблуки любым занятиям не помеха.

К тому же, как сообщил источник Daily Mail, модель купила все подарки в одном месте, а затем поспешила к машине, где ее уже ждал шофер. Интересно, что получит в подарок 2-летняя Леа на Новый год?