«Я не видела своего крестника два года»: Ольга Орлова резко высказалась в адрес Дмитрия Шепелева

Ольга Орлова стала очередной гостьей шоу «Алена, блин», которое ведет светский обозреватель Алена Жигалова. Поговорили о многом: о любви, изменах (солистка «Блестящих» призналась, что за ней есть такой грешок), Жанне Фриске и, конечно, Дмитрии Шепелеве. И Орловой есть, что сказать.
Телеведущая отметила, что не ходит на ток-шоу и не обсуждает Шепелева на всю страну ради благополучия его сына Платона, который также является ее крестником. Ольга не хочет, чтобы позже, уже в сознательном возрасте, Платон нашел в Интернете некрасивые слова, сказанные певицей в адрес Дмитрия.
Однако при этом Ольга признается: у нее есть претензии к Шепелеву. И главная заключается в том, что он не дает артистке видеть своего крестного сына.
По мнению Орловой, Шепелев обижен на нее из-за того, что та отказалась принимать участие в программах, посвященных конфликту между ним и семьей Фриске. Мол, так она встала на сторону родственников Жанны.
Ольга рассказала, что постоянно пишет Шепелеву сообщения, но он просто их огнорирует. Однако летом она случайно встретила его в Италии и предложила помириться. Дмитрий на это сказал: «Мне не о чем с тобой разговаривать». Орлова надеется, что через какое-то время Дмитрий изменит свое отношение к ситуации, а Платон сам выйдет с ней на связь.