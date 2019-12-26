«Я не видела своего крестника два года»: Ольга Орлова резко высказалась в адрес Дмитрия Шепелева

Ольга Орлова была лучшей подругой Жанны Фриске и стала крестной матерью ее сына от телеведущего Дмитрия Шепелева. Трио постоянно было вместе. Однако после смерти Жанны все резко поменялось — Орлова вот уже два года не видела крестника.

Ольга Орлова

Ольга Орлова стала очередной гостьей шоу «Алена, блин», которое ведет светский обозреватель Алена Жигалова. Поговорили о многом: о любви, изменах (солистка «Блестящих» призналась, что за ней есть такой грешок), Жанне Фриске и, конечно, Дмитрии Шепелеве. И Орловой есть, что сказать.

Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев

Телеведущая отметила, что не ходит на ток-шоу и не обсуждает Шепелева на всю страну ради благополучия его сына Платона, который также является ее крестником. Ольга не хочет, чтобы позже, уже в сознательном возрасте, Платон нашел в Интернете некрасивые слова, сказанные певицей в адрес Дмитрия.

Алена Жигалова и Ольга Орлова

«У меня есть своя правда, но я — крестная Платона, и я хочу действовать в интересах Платона. Для меня это важно. Более того, для меня важна память о Жанне, и я не собираюсь участвовать ни в какой грязи», — заявила Орлова.

Однако при этом Ольга признается: у нее есть претензии к Шепелеву. И главная заключается в том, что он не дает артистке видеть своего крестного сына.

Ольга Орлова и Жанна Фриске

По мнению Орловой, Шепелев обижен на нее из-за того, что та отказалась принимать участие в программах, посвященных конфликту между ним и семьей Фриске. Мол, так она встала на сторону родственников Жанны.



«Ну, как поддержала. Я не ходила на каналы и не рассказывала. Я хранила молчание и храню его по сей день. Но я крестная Платона, я хочу действовать в его интересах. Я не понимаю, в чем я провинилась. Я не понимаю, почему не могу видеть ребенка», — возмутилась Орлова.

1 2 3 ... 9 Ольга Орлова была солисткой и лидером группы «Блестящие»

Ольга рассказала, что постоянно пишет Шепелеву сообщения, но он просто их огнорирует. Однако летом она случайно встретила его в Италии и предложила помириться. Дмитрий на это сказал: «Мне не о чем с тобой разговаривать». Орлова надеется, что через какое-то время Дмитрий изменит свое отношение к ситуации, а Платон сам выйдет с ней на связь.