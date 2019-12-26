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«Я не видела своего крестника два года»: Ольга Орлова резко высказалась в адрес Дмитрия Шепелева

Ольга Орлова была лучшей подругой Жанны Фриске и стала крестной матерью ее сына от телеведущего Дмитрия Шепелева. Трио постоянно было вместе. Однако после смерти Жанны все резко поменялось — Орлова вот уже два года не видела крестника.
Ольга Орлова
Ольга Орлова

Ольга Орлова стала очередной гостьей шоу «Алена, блин», которое ведет светский обозреватель Алена Жигалова. Поговорили о многом: о любви, изменах (солистка «Блестящих» призналась, что за ней есть такой грешок), Жанне Фриске и, конечно, Дмитрии Шепелеве. И Орловой есть, что сказать.

Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев
Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев

Телеведущая отметила, что не ходит на ток-шоу и не обсуждает Шепелева на всю страну ради благополучия его сына Платона, который также является ее крестником. Ольга не хочет, чтобы позже, уже в сознательном возрасте, Платон нашел в Интернете некрасивые слова, сказанные певицей в адрес Дмитрия.

Алена Жигалова и Ольга Орлова
Алена Жигалова и Ольга Орлова
«У меня есть своя правда, но я — крестная Платона, и я хочу действовать в интересах Платона. Для меня это важно. Более того, для меня важна память о Жанне, и я не собираюсь участвовать ни в какой грязи», — заявила Орлова.

Однако при этом Ольга признается: у нее есть претензии к Шепелеву. И главная заключается в том, что он не дает артистке видеть своего крестного сына. 

Ольга Орлова и Жанна Фриске
Ольга Орлова и Жанна Фриске

По мнению Орловой, Шепелев обижен на нее из-за того, что та отказалась принимать участие в программах, посвященных конфликту между ним и семьей Фриске. Мол, так она встала на сторону родственников Жанны.

«Ну, как поддержала. Я не ходила на каналы и не рассказывала. Я хранила молчание и храню его по сей день. Но я крестная Платона, я хочу действовать в его интересах. Я не понимаю, в чем я провинилась. Я не понимаю, почему не могу видеть ребенка», — возмутилась Орлова.

Ольга рассказала, что постоянно пишет Шепелеву сообщения, но он просто их огнорирует. Однако летом она случайно встретила его в Италии и предложила помириться. Дмитрий на это сказал: «Мне не о чем с тобой разговаривать». Орлова надеется, что через какое-то время Дмитрий изменит свое отношение к ситуации, а Платон сам выйдет с ней на связь.

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26 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото Persona Stars, @dmitryshepelev, @olgaorlova1311/Instagram, Super/YouTube.com
Теги

Ольга Орлова, Дмитрий Шепелев

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15 комментариев Добавить комментарий
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  • Орлова "засланный казачок" семьи Копыловых - вот и всё объяснение. А то, что от психически неуравновешенных деда с бабкой Платона нужно оберегать, - уже мало кто сомневается

  • Ага, Платон сам выйдет на связь, как же. Он уже и забыл ее давно, раз целых 2 года не виделись. Молодец Шепелев, что ограждает сына от всяких сомнительных личностей.

  • Гость

    Орлова "засланный казачок" семьи Копыловых - вот и всё объяснение. А то, что от психически неуравновешенных деда с бабкой Платона нужно оберегать, - уже мало кто сомневается

    Когда Жанна была больна, и Ольга проводила с ней кучу времени, то Шепелев только так ее нахваливал, говорил о том, какой Орлова замечательный человек и верный друг. Можете сами глянуть те передачи в записи. Он сам не так прост, как кажется.

  • Гость

    Ага, Платон сам выйдет на связь, как же. Он уже и забыл ее давно, раз целых 2 года не виделись. Молодец Шепелев, что ограждает сына от всяких сомнительных личностей.

    Что же он тогда принимал помощь от этой сомнительной личности и рассказыл на всю страну, какая Ольга замечательная, и что у нее только крылья не растут?

  • а я бы не хотела своему ребенку крестную с Дома-2

  • Вот вся истинная сущность Шепелева.

  • Комментарии 3,4: то, что орлова хорошо относилась к жанне и ухаживала за ней, вовсе не означает, что она в принципе хороший и порядочный человек. Может шепелев в свое время ее просил подтвердить что деньги фонда взял не он, а родители жанны, но орлова предпочла не высовываться и помалкивать. Типа и нашим и вашим. Вот шепелев и обиделся. Я б тоже обиделась.

  • Только недавно Бородина на этой программе была, а теперь ее верная новая подружка пришла ))))))))))))))

  • Пока Шепелев не сделал ничего, что бы навредило Платону - все в интересах ребенка.

  • Гость

    а я бы не хотела своему ребенку крестную с Дома-2

    А формат той передачи, которую ведет Шепелев, вас совсем не смущает? Двоемыслие в самом ярком проявлении.

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Гость 2019-12-23 08:49:00
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Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
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Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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