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Стало известно, как принц Гарри и Меган Маркл с сыном отпраздновали Рождество

Сассексы наслаждаются отдыхом вдали от родственников и расслабляются в пригороде Ванкувера в Канаде. Принца Гарри и Меган Маркл уже несколько раз видели местные жители.

Пока британские монархи отмечают Рождество семейными посиделками и традиционной службой в церкви Святой Марии Магдалины, принц Гарри и Меган Маркл наслаждаются беззаботной жизнью на канадском острове Ванкувер.

Вместе с герцогом и герцогиней на остров также прилетела мама Меган Дория Рэгланд. Женщина, вероятно, вовсю нянчится с внуком Арчи и дает супругам возможность насладиться друг другом и отдыхом. Ведь скоро им придется вернуться в Лондон и вновь приступить к монаршим обязанностям.

Портал Daily Mail сообщил, что 25 декабря Меган и Гарри провели в региональном парке Хорт-Хилл. Местные жители рассказали корреспондентам, что видели монарших особ на пробежке в канадском городе Норт-Саанич.

В Букингемском дворце эту информацию подтвердили: «Они наслаждаются, разделяя тепло канадского народа и красоту пейзажей со своим маленьким сыном».

Кстати, сотрудники королевской службы безопасности проверили ресторан Deep Cove Chalet, в котором собирались отужинать Меган и Гарри, однако сочли его ненадежным. 

  • Принц Гарри, Меган Маркл
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    Меган Маркл и принц Гарри решили не отмечать Рождество с родственниками герцога Сассекского
    Смотреть галерею

Владелец заведения признал, что в то время, когда в городе много туристов, ситуация могла бы стать неконтролируемой. «Сейчас Хорт-Хилл стал очень популярным местом. Меган и Гарри передвигаются быстро и тайно, но их уже видели. Надеюсь, у них все будет хорошо», — заявил Бен.

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26 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
Теги

Принц Гарри, Меган Маркл

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Я бы предпочла отметить свободно и непринужденно, как они, а не нудно и официально, как остальные родственнички. Минусуйте)

  • Пусть отмечают как хотят, все равно скоро поплывут в свободное плавание, в Африку или Канаду, куда из баба Лиза отправит.

  • Приятно быть наследниками второй, третьей, четвертой очереди, живешь в свое удовольствие.

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