Стало известно, как принц Гарри и Меган Маркл с сыном отпраздновали Рождество

Сассексы наслаждаются отдыхом вдали от родственников и расслабляются в пригороде Ванкувера в Канаде. Принца Гарри и Меган Маркл уже несколько раз видели местные жители.

Пока британские монархи отмечают Рождество семейными посиделками и традиционной службой в церкви Святой Марии Магдалины, принц Гарри и Меган Маркл наслаждаются беззаботной жизнью на канадском острове Ванкувер.

Вместе с герцогом и герцогиней на остров также прилетела мама Меган Дория Рэгланд. Женщина, вероятно, вовсю нянчится с внуком Арчи и дает супругам возможность насладиться друг другом и отдыхом. Ведь скоро им придется вернуться в Лондон и вновь приступить к монаршим обязанностям.

Портал Daily Mail сообщил, что 25 декабря Меган и Гарри провели в региональном парке Хорт-Хилл. Местные жители рассказали корреспондентам, что видели монарших особ на пробежке в канадском городе Норт-Саанич.

В Букингемском дворце эту информацию подтвердили: «Они наслаждаются, разделяя тепло канадского народа и красоту пейзажей со своим маленьким сыном».

Кстати, сотрудники королевской службы безопасности проверили ресторан Deep Cove Chalet, в котором собирались отужинать Меган и Гарри, однако сочли его ненадежным.

1 2 3 4 5 6 7 Меган Маркл и принц Гарри решили не отмечать Рождество с родственниками герцога Сассекского

Владелец заведения признал, что в то время, когда в городе много туристов, ситуация могла бы стать неконтролируемой. «Сейчас Хорт-Хилл стал очень популярным местом. Меган и Гарри передвигаются быстро и тайно, но их уже видели. Надеюсь, у них все будет хорошо», — заявил Бен.