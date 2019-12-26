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Юлия Волкова показала красавца-сына, который растет весь в отца

На днях Юлия Волкова вышла в свет вместе со своим единственным сыном Самиром. Невозможно было не отметить, что подросший мальчик становится очень похож на отца — бывшего возлюбленного певицы Парвиза Ясинова.
Юлия Волкова

Юлия Волкова воспитывает двоих детей: 15-летнюю дочь Викторию и сына Самира, которому 27 декабря исполнится 13 лет. Отцом девочки является бывший телохранитель певицы Павел Сидоров. А мальчик родился в результате романа Юлии и сына крупного олигарха Парвиза Ясинова.

Юлия Волкова, Парвиз Ясинов
Юлия Волкова и Парвиз Ясинов

26 декабря Юлия разместила новый пост в своем Инстаграме. Она показала совместную фотографию со своим подросшим наследником Самиром. Вместе они посетили новогоднюю елку в Кремле.

Юлия Волкова, Самир Ясинов
«Сегодня побывали у наших друзей на знаменитой Кремлевской елке. Потрясающе! Мы окунулись в мир детства, сказки, чудес! Спасибо всем!» — сообщила Юлия в подписи к посту.

Самир сильно вытянулся и по росту вот-вот перегонит свою звездную маму. Кроме того, подписчики звезды отметили, что мальчик становится все больше и больше похож на своего высокого и статного отца

Напомним, что в 2006 году Юлия Волкова познакомилась с 19-летним сыном генерального директора компании «Мосстроймеханизация-5» Парвизом Ясиновым. В 2007-м она родила сына Самира, а спустя три года певица и ее возлюбленный расстались.

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26 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @official_juliavolkova/Instagram, Persona Stars
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Юля Волкова

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1 комментарий Добавить комментарий
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Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
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Гость 2019-12-23 18:18:00
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