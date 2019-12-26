Беременная Анастасия Тарасова получила травму

Анастасия Тарасова, которая совсем скоро родит второго ребенка, умудрилась себя травмировать аккурат перед новогодними праздниками. Девушка повредила руку.

Печальный конец года выдался у Анастасии Тарасовой. Модель, которая сейчас находится на восьмом месяце беременности, сломала руку.

Об инциденте жена футболиста Дмитрия Тарасова рассказала в своем Инстаграме, опубликовав фото в гипсе.

«Все больше и больше день Х похож на спортивное соревнование с препятствиями, где главная цель — хоть как-то добраться до финиша. Вывод сделан, больше торопить себя и время я не буду. Сдаюсь», — написала травмированная Анастасия.

«Вспоминаю, как Милаша за меня переживала. Какая же она у нас сладкая, чувствительная и искренняя. Пока я плакала, подходила и целовала меня», — отметила Тарасова.

1 2 3 ... 8 Анастасия Тарасова совсем скоро родит второго ребенка

Девушка добавила, что в травмпункт поступило много беременных, и попросила подписчиков беречь себя. Однако в самом посте Анастасия не уточнила, что с ней случилось. Правда, подписчикам в комментариях рассказала — у нее «небольшой перелом». А вот как же именно Тарасова умудрилась себя травмировать, пока не поведала.

Желаем Анастасии скорейшего выздоровления!