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В возрасте 86 лет скончалась Галина Волчек

Печальные новости передало агентство «РИА-Новости». Оказалось, всеми любимая народная артистка Галина Волчек скончалась на 87-м году жизни. 

24 декабря в прессе появились тревожные сообщения о том, что здоровье 86-летней Галины Волчек находится под угрозой. Тогда театрального режиссера доставили в Боткинскую больницу с воспалением легких. Несмотря на то, что близкие и коллеги Волчек отказывались комментировать ситуацию, журналистам удалось выяснить — артистка находится в коме. 

А спустя два дня представители театра «Современник» сообщили агентству «РИА-Новости», что народная артистка умерла. 

Поклонники до последнего надеялись, что Галина Борисовна сумеет справиться с болезнью и еще порадует поклонников своим талантом. Уже сейчас многие выражают соболезнования родным и близким артистки. 

Галина Волчек была одной из основательниц театра «Современник». Она начинала служить искусству как актриса, однако вскоре поняла, что хочет нечто большего. Ее знали как талантливого режиссера, чуткого и требовательного руководителя и неутомимую женщину. Ее работоспособность и умение находить новые идеи отмечали не только коллеги, но и поклонники, которые каждый раз ходили в театр именно «на Волчек». 

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26 декабря 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Legion-Media.ru
Теги

Галина Волчек

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Ушла целая эпоха...

  • Пусть земля будет пухом 🎈 хороший возраст , прекрасная жизнь , закономерная смерть .

  • Очень жаль!

  • Эх... Была уверена, что не выкарабкается, в таком-то возрасте... Она прожила долгую и интересную жизнь, была любима многими... Земля пухом и вечная память!..

  • А как вот вообще человек живет, когда ему исполнится, скажем, 70? Он не боится смерти? Что говорят ваши дедушки и бабушки?

  • пожила... что уж... такой жизни можно позавидовать! обожала ее в "Русалочке".

  • 🙏🙏🙏

  • Талантливая была женщина! Жаль

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Гость 2019-12-23 08:49:00
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Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
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Гость 2019-12-23 18:18:00
240
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