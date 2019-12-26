В возрасте 86 лет скончалась Галина Волчек

Печальные новости передало агентство «РИА-Новости». Оказалось, всеми любимая народная артистка Галина Волчек скончалась на 87-м году жизни.

24 декабря в прессе появились тревожные сообщения о том, что здоровье 86-летней Галины Волчек находится под угрозой. Тогда театрального режиссера доставили в Боткинскую больницу с воспалением легких. Несмотря на то, что близкие и коллеги Волчек отказывались комментировать ситуацию, журналистам удалось выяснить — артистка находится в коме.

А спустя два дня представители театра «Современник» сообщили агентству « РИА-Новости », что народная артистка умерла.

Поклонники до последнего надеялись, что Галина Борисовна сумеет справиться с болезнью и еще порадует поклонников своим талантом. Уже сейчас многие выражают соболезнования родным и близким артистки.

1 2 3 4 5 26 декабря стало известно, что скончалась Галина Волчек

Галина Волчек была одной из основательниц театра «Современник». Она начинала служить искусству как актриса, однако вскоре поняла, что хочет нечто большего. Ее знали как талантливого режиссера, чуткого и требовательного руководителя и неутомимую женщину. Ее работоспособность и умение находить новые идеи отмечали не только коллеги, но и поклонники, которые каждый раз ходили в театр именно «на Волчек».