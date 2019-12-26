В возрасте 86 лет скончалась Галина Волчек

24 декабря в прессе появились тревожные сообщения о том, что здоровье 86-летней Галины Волчек находится под угрозой. Тогда театрального режиссера доставили в Боткинскую больницу с воспалением легких. Несмотря на то, что близкие и коллеги Волчек отказывались комментировать ситуацию, журналистам удалось выяснить — артистка находится в коме.
Поклонники до последнего надеялись, что Галина Борисовна сумеет справиться с болезнью и еще порадует поклонников своим талантом. Уже сейчас многие выражают соболезнования родным и близким артистки.
Галина Волчек была одной из основательниц театра «Современник». Она начинала служить искусству как актриса, однако вскоре поняла, что хочет нечто большего. Ее знали как талантливого режиссера, чуткого и требовательного руководителя и неутомимую женщину. Ее работоспособность и умение находить новые идеи отмечали не только коллеги, но и поклонники, которые каждый раз ходили в театр именно «на Волчек».