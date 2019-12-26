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Бывшая жена хоккеиста Никиты Зайцева выиграла суд за право опеки над их дочками

Вот уже несколько недель в Сети довольно бурно обсуждается развод Никиты Зайцева с женой. Дело в том, что супруги не смогли разойтись мирно. Камнем преткновения стал вопрос об опеке над их общими дочерьми.

Звездные разводы редко обходятся без шума и пыли, особенно когда в этом процессе задействованы дети. Так произошло и в случае с расставанием игрока клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева с супругой Маргаритой Готовцевой.

Дело в том, что бывшие возлюбленные не смогли поделить опеку над дочерьми, а также решить вопрос с алиментами. Дошло до того, что Зайцев, приехав в Россию из Канады, силой забрал детей у матери. Видео инцидента попало в Сеть, после чего широко обсуждалось. К диалогу подключились звезды — одни встали на защиту Маргариты (например, Ксения Собчак и Лолита), другие, как Лера Кудрявцева и Анна Седокова, поддержали в этой ситуации хоккеиста. Ко всей этой и без того неприятной ситуации то и дело примешивались слухи об изменах и пагубных зависимостях его экс-супруги.

Впрочем, каким бы ни было общественное мнение, принимать решение о месте жительства несовершеннолетних должен суд. Это и случилось 26 декабря.

Как сообщает издание «Комсомольская правда», заседание Кунцевского районного суда длилось почти семь часов. В итоге было вынесено решение, согласно которому дочери Зайцева и Готовцевой будут проживать вместе с матерью. «Ради этого мы и работаем. Победа! Место жительства детей определено с мамой!» — цитируют журналисты адвоката Марину Дубровскую.

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26 декабря 2019
Текст Елизавета Карасева

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Очень хорошо.Рада за них. Так как у папы будет еще брак и не один и дети станут не нужны

  • Теперь самое главное, чтобы отдал...

  • Рада за девочек и маму!!! А он отдаст детей? У нас куча историй, когда муж не исполняет судебное решение

  • Рада за девочек и маму!!! А он отдаст детей? У нас куча историй, когда муж не исполняет судебное решение

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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