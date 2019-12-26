Бывшая жена хоккеиста Никиты Зайцева выиграла суд за право опеки над их дочками

Вот уже несколько недель в Сети довольно бурно обсуждается развод Никиты Зайцева с женой. Дело в том, что супруги не смогли разойтись мирно. Камнем преткновения стал вопрос об опеке над их общими дочерьми.

Звездные разводы редко обходятся без шума и пыли, особенно когда в этом процессе задействованы дети. Так произошло и в случае с расставанием игрока клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева с супругой Маргаритой Готовцевой.



Дело в том, что бывшие возлюбленные не смогли поделить опеку над дочерьми, а также решить вопрос с алиментами. Дошло до того, что Зайцев, приехав в Россию из Канады, силой забрал детей у матери. Видео инцидента попало в Сеть, после чего широко обсуждалось. К диалогу подключились звезды — одни встали на защиту Маргариты (например, Ксения Собчак и Лолита), другие, как Лера Кудрявцева и Анна Седокова, поддержали в этой ситуации хоккеиста. Ко всей этой и без того неприятной ситуации то и дело примешивались слухи об изменах и пагубных зависимостях его экс-супруги.



Впрочем, каким бы ни было общественное мнение, принимать решение о месте жительства несовершеннолетних должен суд. Это и случилось 26 декабря.

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Как сообщает издание «Комсомольская правда», заседание Кунцевского районного суда длилось почти семь часов. В итоге было вынесено решение, согласно которому дочери Зайцева и Готовцевой будут проживать вместе с матерью. «Ради этого мы и работаем. Победа! Место жительства детей определено с мамой!» — цитируют журналисты адвоката Марину Дубровскую.