«Мастер, друг, бабушка для всех наших детей»: звезды скорбят по Галине Волчек

В минувший четверг не стало Галины Волчек. Эта новость шокировала многих знаменитостей, лично знакомых с легендой российского театра.

Галина Волчек

26 декабря СМИ сообщили неутешительную новость — бессменный художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек скончалась на 87-м году жизни.

Несколько дней Галина Борисовна провела в больнице и, как писали СМИ, впала в кому.

Последние годы жизни Волчек страдала хроническим бронхитом и не могла самостоятельно ходить из-за проблем с позвоночником. По предварительной версии, она скончалась от отека головного мозга и легких.

Новость о кончине легендарной актрисы, режиссера и театрального педагога опечалила многих отечественных звезд. Десятки представителей шоу-бизнеса выразили свою скорбь в соцсетях.

Ксения Собчак призналась, что в ближайшие дни собиралась взять интервью у Галины Борисовны для своего YouTube-канала.

«Ушел Великий Человек. Мой личный пример для подражания. Сильная, своенравная. Глыба. И вот у меня в календаре стоит дата интервью, в телефоне ее сообщения, а ее уже никогда с нами не будет. Никогда. Смотрю в экран на ее ответ и не могу поверить, что так...» — написала медиадива.

Ксения рассказала, что Галина Борисовна часто ездила в гости к Алле Пугачевой и Максиму Галкину, потому что любила проводить время с их детьми. Вскоре звездные супруги опубликовали снимки из семейного архива, на которых запечатлена Волчек.

«Великая, родная, близкая, трудно смириться с тем, что не увидим тебя больше, не услышим твой голос и смех. Пусть любовь наша будет с тобой на пути к Господу», — написала в соцсетях Примадонна.

«Она была мастером, нашим другом и настоящей бабушкой для наших детей. Соболезнования Денису и Кате! Нет слов...» — дополнил Максим Галкин.

Галина Волчек с Гарри и Лизой Галкиными

Была Галина Борисовна дружна и с семьей Филиппа Киркорова. «Любим, скорбим, плачем... Спасибо за большое мастерство, за ваше невероятно теплое отношение и любовь к нашей семье. Вы навсегда останетесь в сердце...» — гласит сообщение под снимком с режиссером в микроблоге певца.

«Всегда пытаешься найти самые точные слова. Чтобы без пафоса и формальностей... Это мама моего друга Дениса. Сегодня ее не стало... А мы друг другу опять говорим, что вот их, великих, любимых, главных становится все меньше и меньше. Не понимая, что на самом деле меньше становится нас... Прощайте, любимая Галина Борисовна! Спасибо Вам!» — выразил скорбь Иван Ургант.

Траурная церемония прощания с Галиной Волчек состоится 29 декабря в театре «Современник». Затем звезду похоронят на Новодевичьем кладбище.