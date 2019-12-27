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«Мастер, друг, бабушка для всех наших детей»: звезды скорбят по Галине Волчек

В минувший четверг не стало Галины Волчек. Эта новость шокировала многих знаменитостей, лично знакомых с легендой российского театра. 
Галина Волчек
Галина Волчек

26 декабря СМИ сообщили неутешительную новость — бессменный художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек скончалась на 87-м году жизни

Несколько дней Галина Борисовна провела в больнице и, как писали СМИ, впала в кому. 

Последние годы жизни Волчек страдала хроническим бронхитом и не могла самостоятельно ходить из-за проблем с позвоночником. По предварительной версии, она скончалась от отека головного мозга и легких. 

Галина Волчек
 

Новость о кончине легендарной актрисы, режиссера и театрального педагога опечалила многих отечественных звезд. Десятки представителей шоу-бизнеса выразили свою скорбь в соцсетях. 

Ксения Собчак призналась, что в ближайшие дни собиралась взять интервью у Галины Борисовны для своего YouTube-канала. 

«Ушел Великий Человек. Мой личный пример для подражания. Сильная, своенравная. Глыба. И вот у меня в календаре стоит дата интервью, в телефоне ее сообщения, а ее уже никогда с нами не будет. Никогда. Смотрю в экран на ее ответ и не могу поверить, что так...» — написала медиадива. 

 
 

Ксения рассказала, что Галина Борисовна часто ездила в гости к Алле Пугачевой и Максиму Галкину, потому что любила проводить время с их детьми. Вскоре звездные супруги опубликовали снимки из семейного архива, на которых запечатлена Волчек. 

«Великая, родная, близкая, трудно смириться с тем, что не увидим тебя больше, не услышим твой голос и смех. Пусть любовь наша будет с тобой на пути к Господу», — написала в соцсетях Примадонна. 

«Она была мастером, нашим другом и настоящей бабушкой для наших детей. Соболезнования Денису и Кате! Нет слов...» — дополнил Максим Галкин. 

Галина Волчек с Гарри и Лизой Галкиными
Галина Волчек с Гарри и Лизой Галкиными

Была Галина Борисовна дружна и с семьей Филиппа Киркорова. «Любим, скорбим, плачем... Спасибо за большое мастерство, за ваше невероятно теплое отношение и любовь к нашей семье. Вы навсегда останетесь в сердце...» — гласит сообщение под снимком с режиссером в микроблоге певца. 

«Всегда пытаешься найти самые точные слова. Чтобы без пафоса и формальностей... Это мама моего друга Дениса. Сегодня ее не стало... А мы друг другу опять говорим, что вот их, великих, любимых, главных становится все меньше и меньше. Не понимая, что на самом деле меньше становится нас... Прощайте, любимая Галина Борисовна! Спасибо Вам!» — выразил скорбь Иван Ургант. 

Траурная церемония прощания с Галиной Волчек состоится 29 декабря в театре «Современник». Затем звезду похоронят на Новодевичьем кладбище. 

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27 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru, Instagram
Теги

Галина Волчек, Ксения Собчак, Максим Галкин, Гарри Галкин, Лиза Галкина, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Иван Ургант, Маргарита Симоньян, Кристина Орбакайте, Игорь Николаев, Кирилл Сафонов, Лолита Милявская, Николай Басков, Нонна Гришаева, Стас Садальский, Анастасия Волочкова, Сабина Ахмедова, Юлия Бордовских

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Надеюсь, все они на самом деле скорбят, а не используют это грустное событие в качестве повода попиариться и козырнуть своими связями и знакомствами...

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