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Ирина Шейк провожает 2019-й год в одних стрингах

Ирина Шейк умеет приковать к себе всеобщее внимание — в этом ей не откажешь. Под конец года модель разместила пикантный пляжный снимок, который наверняка согрел сердца ее поклонников из России.
Ирина Шейк

27 декабря Ирина Шейк опубликовала новый снимок в своем Инстаграме. И все ахнули. В кадре Ирина позирует на фоне белоснежного песка и голубого неба.

Ирина Шейк

При этом на модели лишь белые стринги, контрастирующие с загорелой кожей, и золотой браслет! Она прикрывает грудь рукой и смотрит в камеру, слегка приоткрыв рот. Неудивительно, что комментарии на разных языках посыпались как из рога изобилия. В восторге были абсолютно все.

«Моя русская королева», «Выглядишь потрясающе», «Шикарная модель. Действительно натуральная красавица», — писали фолловеры. А эмодзи-сердец и всполохов пламени под пикантным снимком и вовсе было не сосчитать. Ирина нешуточно взбудоражила пользователей Сети в канун Нового года.

Напомним, недавно Ирина Шейк показала настоящий мастер-класс, как эротично избавиться от нижнего белья. А на днях модель в очередной раз продемонстрировала прекрасное чувство стиля, выбрав стильный многослойный наряд для прогулки с 2-летней дочерью Леа.

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27 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, @irinashayk/Instagram
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Ирина Шейк

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4 комментария Добавить комментарий
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  • «При этом на модели лишь белые стринги, контрастирующие с загорелой кожей, и золотой браслет! Она прикрывает грудь рукой и смотрит в камеру, слегка приоткрыв рот» - изумительный слог, я тоже аж прям в голос ахнула😆

  • фотография неудачная: тело очень длинное, а ноги получились короткими

  • У нее губы и ноги классные. А вот глаза никакие.

  • а я орнула😀, Ириша конечно хороша ,но тут тело длиноватое получилось

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Гость 2019-12-23 08:49:00
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