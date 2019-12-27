Ирина Шейк провожает 2019-й год в одних стрингах

27 декабря Ирина Шейк опубликовала новый снимок в своем Инстаграме. И все ахнули. В кадре Ирина позирует на фоне белоснежного песка и голубого неба.
При этом на модели лишь белые стринги, контрастирующие с загорелой кожей, и золотой браслет! Она прикрывает грудь рукой и смотрит в камеру, слегка приоткрыв рот. Неудивительно, что комментарии на разных языках посыпались как из рога изобилия. В восторге были абсолютно все.
Напомним, недавно Ирина Шейк показала настоящий мастер-класс, как эротично избавиться от нижнего белья. А на днях модель в очередной раз продемонстрировала прекрасное чувство стиля, выбрав стильный многослойный наряд для прогулки с 2-летней дочерью Леа.