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«Бедный Гарик»: Кристину Асмус критикуют за любовную сцену с Егором Кридом

В последнее время Кристина Асмус часто страдает от нападок хейтеров. Вот и на этот раз они обрушились на нее с новой силой, при это совершенно не разобравшись в ситуации.
Кристина Асмус
Кристина Асмус в фильме «Текст»

После съемок в самом обсуждаемом фильме года «Текст» о Кристине Асмус узнали даже те, кто раньше не был знаком с ее творчеством. Дело в том, что в криминальной драме Клима Шипенко актрисе пришлось не только обнажиться, но и принять участие в весьма откровенных сексуальных сценах. 

С тех пор у звезды появилось множество хейтеров, которые пытаются задеть не только чувства Кристины, но и ее супруга Гарика Харламова. 

Травля в Сети сильно повлияла на Асмус — молодая женщина в слезах признавалась, что теперь отказывается даже от съемок в нижнем белье.

Впрочем, у Кристины все же получилось найти силы и продолжить браться за яркие проекты. Не так давно она приняла участие в съемках нового клипа Егора Крида на песню Love Is.

Отрывок из него уже наделал шума в Сети. 

Дело в том, что в тизере Егор и Кристина обнимаются и приближаются друг к другу, готовясь к поцелую. 

«Бедный Харламов, еще от фильма не отошел, а тут такое», «Гарик, крепись!», «Асмус, видимо, совсем наплевать, что говорят о ее семье», — отреагировали на видео хейтеры.

Они бы его сначала посмотрели полностью, а потом уже выносили вердикт. Вот и Кристина лишь посмеялась над такими нападками и попросила дождаться премьеры клипа. Она состоялась 27 декабря. 

Что мы видим? Егор Крид в образе старшеклассника сражается с рэпером Dava (неожиданно!) за внимание самой классной девчонки в школе. Ее и исполнила Кристина Асмус. Сможет ли Егор Крид одержать победу в этой битве? И главное, будет ли поцелуй?  

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27 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото @asmuskristina, @egorkreed/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, YouTube.com
Теги

Кристина Асмус, Гарик Харламов, Егор Крид

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Да уж, сделала из мужа посмешище. Разве это сомнительное «искусство» того стоит? Мне кажется, они скоро разбегутся, Харламов долго постоянных насмешек и стеба не выдержит.

  • Гость

    Да уж, сделала из мужа посмешище. Разве это сомнительное «искусство» того стоит? Мне кажется, они скоро разбегутся, Харламов долго постоянных насмешек и стеба не выдержит.

    Да ладно, не разбегутся. Они друг друга заслужили - оба мерзкие весьма.

  • Этот фильм таких жертв не стоил

  • Асмус полнейший антисекс! Есть ращноплановые актричы,но это не она! Вот как давали ей раньше роли варей,золушек,серых мышек,классические роли в театре -вот это ее и было.режиссеры видели ее типаж.ну надо же объективно себя оценивать. выглядит все это не то,что смешно,а нелепо даже.прям пыжится и тянет из себя сексуальность,которой нет и не было никогда

  • На первой фотке голову прифотошопили? Не монтируется никак,смешно))))

  • Да этот Гарик сам такой же пошляк)) и все его шутки такие же))) помню его старую песню про Аршавина "маленький 4лен сборной России", и всё в этом роде...(

  • Ну а кого надо было ставить на роль? Решетову или Самойлову, которых лично я не различаю. Асмус узнаваема и натуральна. Противоположному полу такие нравятся в жизни, а не для рукоблудия. Мужская часть в этом фильме супер-секс, можно подумать.

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