«Бедный Гарик»: Кристину Асмус критикуют за любовную сцену с Егором Кридом

В последнее время Кристина Асмус часто страдает от нападок хейтеров. Вот и на этот раз они обрушились на нее с новой силой, при это совершенно не разобравшись в ситуации.

Кристина Асмус в фильме «Текст»

После съемок в самом обсуждаемом фильме года «Текст» о Кристине Асмус узнали даже те, кто раньше не был знаком с ее творчеством. Дело в том, что в криминальной драме Клима Шипенко актрисе пришлось не только обнажиться, но и принять участие в весьма откровенных сексуальных сценах.

С тех пор у звезды появилось множество хейтеров, которые пытаются задеть не только чувства Кристины, но и ее супруга Гарика Харламова.

Травля в Сети сильно повлияла на Асмус — молодая женщина в слезах признавалась, что теперь отказывается даже от съемок в нижнем белье.

Впрочем, у Кристины все же получилось найти силы и продолжить браться за яркие проекты. Не так давно она приняла участие в съемках нового клипа Егора Крида на песню Love Is.

Отрывок из него уже наделал шума в Сети.

Дело в том, что в тизере Егор и Кристина обнимаются и приближаются друг к другу, готовясь к поцелую.

«Бедный Харламов, еще от фильма не отошел, а тут такое», «Гарик, крепись!», «Асмус, видимо, совсем наплевать, что говорят о ее семье», — отреагировали на видео хейтеры.

Они бы его сначала посмотрели полностью, а потом уже выносили вердикт. Вот и Кристина лишь посмеялась над такими нападками и попросила дождаться премьеры клипа. Она состоялась 27 декабря.

1 2 3 ... 10 Кристина Асмус снялась в новом клипе Егора Крида

Что мы видим? Егор Крид в образе старшеклассника сражается с рэпером Dava (неожиданно!) за внимание самой классной девчонки в школе. Ее и исполнила Кристина Асмус. Сможет ли Егор Крид одержать победу в этой битве? И главное, будет ли поцелуй?