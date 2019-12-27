В халате и без макияжа: какой Анастасию Решетову видят только домашние

Даже на фото из повседневной жизни Анастасия Решетова появляется в аутфитах, достойных модных фотосессий, и обязательно с макияжем. Но на днях невеста Тимати показала честный снимок в домашнем образе.

Несмотря на то, что Анастасия Решетова недавно стала мамой, внешне она словно не изменилась. В ее Инстаграме появляются все новые и новые снимки, на которых она выглядит так, словно не покидает свой салон красоты.

На днях Решетова разместила в инстаграм-историях домашнюю фотографию, на которой запечатлена с сыном Ратмиром, лицо которого до сих пор предпочитает скрывать. Белый халат, собранные волосы, ни следа макияжа — такой Анастасию видят наверняка лишь самые близкие люди.

Недавно Решетова высказалась о материнстве и не стала скрывать, что у нее есть помощники. Тем не менее, она старается проводить с ребенком как можно больше времени и совмещать воспитание Ратмира с походами в спортзал, собственным бизнесом и занятиями стрельбой.

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Напомним, 16 октября Анастасия впервые стала мамой. Вместе с возлюбленным Тимати они решили называть сына Ратмиром в честь погибшего друга рэпера.