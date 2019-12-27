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В халате и без макияжа: какой Анастасию Решетову видят только домашние

Даже на фото из повседневной жизни Анастасия Решетова появляется в аутфитах, достойных модных фотосессий, и обязательно с макияжем. Но на днях невеста Тимати показала честный снимок в домашнем образе. 
Анастасия Решетова

Несмотря на то, что Анастасия Решетова недавно стала мамой, внешне она словно не изменилась. В ее Инстаграме появляются все новые и новые снимки, на которых она выглядит так, словно не покидает свой салон красоты. 

На днях Решетова разместила в инстаграм-историях домашнюю фотографию, на которой запечатлена с сыном Ратмиром, лицо которого до сих пор предпочитает скрывать. Белый халат, собранные волосы, ни следа макияжа — такой Анастасию видят наверняка лишь самые близкие люди.

Анастасия Решетова

Недавно Решетова высказалась о материнстве и не стала скрывать, что у нее есть помощники. Тем не менее, она старается проводить с ребенком как можно больше времени и совмещать воспитание Ратмира с походами в спортзал, собственным бизнесом и занятиями стрельбой.

Напомним, 16 октября Анастасия впервые стала мамой. Вместе с возлюбленным Тимати они решили называть сына Ратмиром в честь погибшего друга рэпера. 

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27 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @volkonskaya.reshetova/Instagram
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Анастасия Решетова

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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