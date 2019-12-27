Благодаря какому подарку Меган Маркл рассмешила королеву Елизавету II

Британским монархам ничто человеческое не чуждо. Два года назад Меган Маркл подарила Елизавете II ироничный презент, который привел королеву в неописуемый восторг.

Пока принц Гарри и Меган Маркл не начали проявлять характер и выступать против устоявшихся правил королевской семьи, Елизавета II была в восторге от возлюбленной своего внука. Немаленькую роль в этом сыграл и подарок, который Меган вручила монаршей особе в свое первое Рождество с Виндзорами.

Экс-актриса вручила Елизавете II игрушечного поющего хомяка, который был одет в костюм Санта-Клауса.

Инсайдеры рассказали, что королева неожиданно пришла в полный восторг от такой милой и смешной игрушки и расхохоталась в голос. Бабушка всея Англии отметила, что хомяк станет отличной игрушкой для ее любимых корги. Собаки и правда были очень рады такому подарку и поспешили разорвать его на клочки еще до конца вечера.

Кстати, смешные подарки — практически традиция королевской семьи. Например, когда принц Гарри еще не встретил Меган, Кейт Миддлтон подарила ему набор «Вырасти себе подругу»: фигуру девушки, которая увеличивается в шесть раз, когда ее опускаешь в воду.

1 2 3 ... 9 Меган Маркл когда-то умела найти подход к Елизавете II

Принц Гарри однажды подарил любимой бабуле шапочку для душа, на которой было написано Ain't Life A Bitch («Ну разве жизнь не с**а?») Елизавета, говорят, оценила.

А у принца Чарльза есть кожаное сиденье... на унитаз! Такой презент он получил от принцессы Анны и теперь берет его с собой во все поездки.