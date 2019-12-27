Благодаря какому подарку Меган Маркл рассмешила королеву Елизавету II

Пока принц Гарри и Меган Маркл не начали проявлять характер и выступать против устоявшихся правил королевской семьи, Елизавета II была в восторге от возлюбленной своего внука. Немаленькую роль в этом сыграл и подарок, который Меган вручила монаршей особе в свое первое Рождество с Виндзорами.
Экс-актриса вручила Елизавете II игрушечного поющего хомяка, который был одет в костюм Санта-Клауса.
Инсайдеры рассказали, что королева неожиданно пришла в полный восторг от такой милой и смешной игрушки и расхохоталась в голос. Бабушка всея Англии отметила, что хомяк станет отличной игрушкой для ее любимых корги. Собаки и правда были очень рады такому подарку и поспешили разорвать его на клочки еще до конца вечера.
Кстати, смешные подарки — практически традиция королевской семьи. Например, когда принц Гарри еще не встретил Меган, Кейт Миддлтон подарила ему набор «Вырасти себе подругу»: фигуру девушки, которая увеличивается в шесть раз, когда ее опускаешь в воду.
Принц Гарри однажды подарил любимой бабуле шапочку для душа, на которой было написано Ain't Life A Bitch («Ну разве жизнь не с**а?») Елизавета, говорят, оценила.
А у принца Чарльза есть кожаное сиденье... на унитаз! Такой презент он получил от принцессы Анны и теперь берет его с собой во все поездки.