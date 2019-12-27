Ким Кардашьян взяла на семейную вечеринку свою дочь Норт с ротавирусом, не думая, что та может заразить других детей

6-летняя Норт разболелась под Рождество, но Ким Кардашьян не стала лишать ребенка праздника. Вот только был ли поступок инстадивы дальновидным?

Неприятный сюрприз поджидал Ким Кардашьян в конце года: у старшей наследницы звезды обнаружили ротавирус. Высокая температура, насморк, рвота — тем, кто страдает от этой болезни, приходится очень нелегко.

Несмотря на то, что Норт чувствовала себя не очень хорошо, она ужасно не хотела оставаться в одиночестве, пока родители и братья с сестрой веселятся на семейной вечеринке. Поэтому девочка упросила маму взять и ее на торжество. Ким не смогла ей отказать.

«Моя бедная девочка плохо себя чувствовала в канун Рождества, у нее был ротавирус. Было заметно, что ей нехорошо, но она очень хотела пойти на вечеринку. Сэйнт был готов зажигать, Чикаго мечтала увидеть эльфа, но испугалась Санта-Клауса, а Псалм был настоящим ангелочком», — сообщила Кардашьян в подписи к новому посту в Инстаграме.

Примечательно, что Норт была одета очень нарядно. Сияющий розовый костюм и ботинки в тон, белый лак на ногтях, прическа из двух пучков и... макияж в нюдовых оттенках. Бежевый блеск и длинные, явно накрашенные ресницы свидетельствовали о том, что даже болея, Норт тщательно готовилась к вечеру. Интересно, как на эту выходку отреагировал Канье Уэст, который, напомним, строго-настрого запретил дочери использовать косметику?

Впрочем, тогда он осерчал из-за того, что губы Норт были накрашены алой помадой. Может быть, блеск он чудом не заметил? Или же сделал послабление в честь праздника? В любом случае девочка, хоть и предстает на всех фотографиях грустной (то ли дело ее брат Сэйнт с улыбкой до ушей!), но это наверняка связано с ее самочувствием, а не с тем, что ей не понравился праздник.

И все бы хорошо, но получается, что звездная мама совсем не подумала о том, что другие дети могут заразиться от Норт. Надеемся, что все обошлось.