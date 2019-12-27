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Ким Кардашьян взяла на семейную вечеринку свою дочь Норт с ротавирусом, не думая, что та может заразить других детей

6-летняя Норт разболелась под Рождество, но Ким Кардашьян не стала лишать ребенка праздника. Вот только был ли поступок инстадивы дальновидным?
Ким Кардашьян

Неприятный сюрприз поджидал Ким Кардашьян в конце года: у старшей наследницы звезды обнаружили ротавирус. Высокая температура, насморк, рвота — тем, кто страдает от этой болезни, приходится очень нелегко. 

Ким Кардашьян, Канье Уэст, Норт Уэст

Несмотря на то, что Норт чувствовала себя не очень хорошо, она ужасно не хотела оставаться в одиночестве, пока родители и братья с сестрой веселятся на семейной вечеринке. Поэтому девочка упросила маму взять и ее на торжество. Ким не смогла ей отказать.

«Моя бедная девочка плохо себя чувствовала в канун Рождества, у нее был ротавирус. Было заметно, что ей нехорошо, но она очень хотела пойти на вечеринку. Сэйнт был готов зажигать, Чикаго мечтала увидеть эльфа, но испугалась Санта-Клауса, а Псалм был настоящим ангелочком», — сообщила Кардашьян в подписи к новому посту в Инстаграме.

Примечательно, что Норт была одета очень нарядно. Сияющий розовый костюм и ботинки в тон, белый лак на ногтях, прическа из двух пучков и... макияж в нюдовых оттенках. Бежевый блеск и длинные, явно накрашенные ресницы свидетельствовали о том, что даже болея, Норт тщательно готовилась к вечеру. Интересно, как на эту выходку отреагировал Канье Уэст, который, напомним, строго-настрого запретил дочери использовать косметику?

Сэйнт Уэст, Норт Уэст

Впрочем, тогда он осерчал из-за того, что губы Норт были накрашены алой помадой. Может быть, блеск он чудом не заметил? Или же сделал послабление в честь праздника? В любом случае девочка, хоть и предстает на всех фотографиях грустной (то ли дело ее брат Сэйнт с улыбкой до ушей!), но это наверняка связано с ее самочувствием, а не с тем, что ей не понравился праздник.

И все бы хорошо, но получается, что звездная мама совсем не подумала о том, что другие дети могут заразиться от Норт. Надеемся, что все обошлось.

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27 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @kimkardashian/Instagram
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Ким Кардашьян, Норт Уэст

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Поэтому я со своим ребёнком на Новогодние Елки никогда не хожу. Из-за таких вот безответственных яжмамаш, которые туда тащат детей в любом состоянии, ибо «онжехочет». Не хватает только заразиться под НГ и все каникулы дома просидеть🙈

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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