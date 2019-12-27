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«Мне твоя грудь никогда не нравилась»: Сергей Лазарев навестил Леру Кудрявцеву в больнице

48-летняя Лера Кудрявцева продолжает снимать для фолловеров сериал о своих буднях в московской клинике, где ей провели срочную операцию по удалению имплантов. Очередным звездным гостем палаты стал Сергей Лазарев.
Лера Кудрявцева
Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева

Идеальные отношения бывших возлюбленных выглядят именно так. 36-летний Сергей Лазарев приехал в клинику, где сейчас находится его экс-девушка Лера Кудрявцева, чтобы подбодрить ее в это нелегкое время. Напомним, звезду срочно госпитализировали из-за лопнувшего импланта в груди.

И тут неожиданно выяснилось, что Лазарева не все устраивало во внешности Леры. «Сергей, до сих пор смеюсь от твоего ''Мне твои сиськи никогда не нравились''», — обратилась она к бывшему.

Напомним, встречаться певец и телеведущая начали в 2008-м и пробыли вместе четыре года. Недавно Сергей ударился в воспоминания и рассказал Кудрявцевой, что очень благодарен ей за все, что они пережили вместе за это время.

«Я благодарен тебе за все! Ты из мальчика сделала мужчину. Я все еще делю — есть жизнь до тебя и после. Да, ты была взрослее, но я никогда не чувствовал разницы. А когда ты ''включала мамочку'', то я эту функцию сразу выключал. Любила все-таки поучать меня», — с улыбкой отметил Сергей в программе «Секрет на миллион».

Кстати, тогда же Лазарев и признался, что у него родилась дочь Анна. Девочку, как и ее 5-летнего брата Никиту, выносила суррогатная мать. По словам Сергея, его дети — «полноценные брат и сестра», поскольку донором яйцеклетки стала одна и та же женщина.

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27 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото @leratv/Instagram, Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Сергей Лазарев, Лера Кудрявцева

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Как же она теперь без грудей?

  • А в контракте был пункт о пожизненной моральной поддержке или это он по зову сердца ее навестил?😇

  • Гость

    Как же она теперь без грудей?

    Скоро новые "натуральные"вырастут))

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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