«Мне твоя грудь никогда не нравилась»: Сергей Лазарев навестил Леру Кудрявцеву в больнице

48-летняя Лера Кудрявцева продолжает снимать для фолловеров сериал о своих буднях в московской клинике, где ей провели срочную операцию по удалению имплантов . Очередным звездным гостем палаты стал Сергей Лазарев.

Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева

Идеальные отношения бывших возлюбленных выглядят именно так. 36-летний Сергей Лазарев приехал в клинику, где сейчас находится его экс-девушка Лера Кудрявцева, чтобы подбодрить ее в это нелегкое время. Напомним, звезду срочно госпитализировали из-за лопнувшего импланта в груди.

И тут неожиданно выяснилось, что Лазарева не все устраивало во внешности Леры. «Сергей, до сих пор смеюсь от твоего ''Мне твои сиськи никогда не нравились''», — обратилась она к бывшему.

Напомним, встречаться певец и телеведущая начали в 2008-м и пробыли вместе четыре года. Недавно Сергей ударился в воспоминания и рассказал Кудрявцевой, что очень благодарен ей за все, что они пережили вместе за это время.

«Я благодарен тебе за все! Ты из мальчика сделала мужчину. Я все еще делю — есть жизнь до тебя и после. Да, ты была взрослее, но я никогда не чувствовал разницы. А когда ты ''включала мамочку'', то я эту функцию сразу выключал. Любила все-таки поучать меня», — с улыбкой отметил Сергей в программе «Секрет на миллион».

Кстати, тогда же Лазарев и признался, что у него родилась дочь Анна. Девочку, как и ее 5-летнего брата Никиту, выносила суррогатная мать. По словам Сергея, его дети — «полноценные брат и сестра», поскольку донором яйцеклетки стала одна и та же женщина.