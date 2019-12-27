Жены российских хоккеистов встали на защиту Пелагеи

В минувший четверг стало известно о скором разводе Пелагеи и Ивана Телегина. В этот непростой период звезду поддержали те, с кем она сдружилась за время своего трехлетнего брака.

Пелагея и Иван Телегин

26 декабря, после многочисленных слухов о проблемах в семье, 33-летняя Пелагея объявила, что разводится с 27-летним хоккеистом Иваном Телегиным.

Увы, после этого сообщения стало появляться еще больше домыслов.

Журналисты сразу же выяснили личность новой возлюбленной спортсмена, а также вышли на связь с инсайдерами, знающими о происходящей ситуации в звездной семье.

Как сообщили некоторые СМИ, артистку всегда беспокоило, что она старше супруга. К тому же, она не могла найти общего языка с его коллегами и друзьями и была «белой вороной» в хоккейной тусовке.

Увидев подобные заявления в публичном пространстве, жены хоккеистов, лично знакомые с Пелагеей, встали на ее защиту.

Анастасия Шубская, Варвара Орлова, Ирина Кошечкина и другие супруги спортсменов опубликовали в своих микроблогах совместные снимки с Пелагеей, назвав информацию в СМИ недостоверной.

Сама артистка редко ведет свои соцсети. Именно поэтому новый пост вместо исполнительницы опубликовал ее менеджер. «Спасибо девочкам за этот флешмоб в поддержку Поли!» — гласит надпись, дополненная хештегами #хоккейнаясемья и #командабезкоторойнамнежить.