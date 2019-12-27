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Жены российских хоккеистов встали на защиту Пелагеи

В минувший четверг стало известно о скором разводе Пелагеи и Ивана Телегина. В этот непростой период звезду поддержали те, с кем она сдружилась за время своего трехлетнего брака.
Певица Пелагея, Иван Телегин
Пелагея и Иван Телегин

26 декабря, после многочисленных слухов о проблемах в семье, 33-летняя Пелагея объявила, что разводится с 27-летним хоккеистом Иваном Телегиным. 

Увы, после этого сообщения стало появляться еще больше домыслов. 

Журналисты сразу же выяснили личность новой возлюбленной спортсмена, а также вышли на связь с инсайдерами, знающими о происходящей ситуации в звездной семье. 

 
 

Как сообщили некоторые СМИ, артистку всегда беспокоило, что она старше супруга. К тому же, она не могла найти общего языка с его коллегами и друзьями и была «белой вороной» в хоккейной тусовке. 

Увидев подобные заявления в публичном пространстве, жены хоккеистов, лично знакомые с Пелагеей, встали на ее защиту. 

Анастасия Шубская, Варвара Орлова, Ирина Кошечкина и другие супруги спортсменов опубликовали в своих микроблогах совместные снимки с Пелагеей, назвав информацию в СМИ недостоверной. 

Сама артистка редко ведет свои соцсети. Именно поэтому новый пост вместо исполнительницы опубликовал ее менеджер. «Спасибо девочкам за этот флешмоб в поддержку Поли!» — гласит надпись, дополненная хештегами #хоккейнаясемья и #командабезкоторойнамнежить.

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27 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото @pelageya_insta, @nastyashubskaya/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Певица Пелагея, Иван Телегин, Анастасия Шубская

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Гость 2019-12-23 08:49:00
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Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
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Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
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