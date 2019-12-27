Ксения Собчак выложила первый выпуск шоу «Собчак без сахара», который был посвящен 2000-м. По формату программы ведущая находится в кадре, а ее коллега, популярный блогер ТехноСергей, участвует в обсуждении, находясь за камерой. Концепцию Ксения определила как «первый глянцевый проект о нравах большого города без купюр».
В процессе беседы Собчак вспомнила ключевые тренды светской жизни 10-летней давности и посетовала, что некоторые из них сохранились до сих пор. Ксения показала фрагмент своего интервью с французским писателем Фредериком Бегбедером. Писатель, часто приезжающий в Россию, признался, что обожает русскую литературу — в частности, творчество Венедикта Ерофеева и Владимира Сорокина.
С литературы Ксения Анатольевна плавно перешла к светской прессе и прокомментировала недавнее интервью Софьи Эрнст. Собчак решила высказаться насчет мужа татлеровской героини: «Эрнст офигенный. Он умный и талантливый. Это вы, мужики, влюбляетесь в сиськи и жопы. А женщины, как умные, высокоразвитые существа, влюбляются в мозг. Можно и в Вассермана влюбиться».
Затем Ксения все же вспомнила, что не свободна: «Мне уже ничего не надо, я глубоко замужем... на ближайшие пару месяцев. Но если у нас в стране в принципе какие-то мужчины и могли бы мне понравиться, то это были бы Эрнст и Мамут. Вообще мало людей, чтобы были и едкие, и классные».
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