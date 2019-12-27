Затем Ксения все же вспомнила, что не свободна: «Мне уже ничего не надо, я глубоко замужем... на ближайшие пару месяцев. Но если у нас в стране в принципе какие-то мужчины и могли бы мне понравиться, то это были бы Эрнст и Мамут. Вообще мало людей, чтобы были и едкие, и классные».