От греха подальше: хозяин ресторана в Канаде отказался кормить принца Гарри и Меган Маркл

Уже ни для кого не секрет, что Рождество в этом году принц Гарри и Меган Маркл встретили в Канаде. Туда Сассексы отправились, чтобы набраться сил и отдохнуть «вдали от суетной толпы». В официальном заявлении Букингемского дворца говорилось о том, что герцог и герцогиня Сассекские «будут наслаждаться радушием жителей Канады и любоваться живописными видами». Звучит и правда заманчиво!
Правда, на деле далеко не все канадцы испытали радость от прибытия столь высокопоставленных гостей.
В своем рождественском отпуске Гарри с семьей стараются вести обычную размеренную жизнь: они гуляют, общаются с местными жителями, ходят в кафе и рестораны. С последним пунктом как раз и возникли проблемы.
На днях Сассексы решили поужинать в популярном заведении Deep Cove Chalet, где готовятся блюда из морепродуктов. Они отправили туда своих охранников, чтобы те договорились о бронировании столика. Однако хозяин места Пьер Коффель вежливо, но настойчиво отклонил просьбу монарших особ.
Как выяснилось, Сассексы не приняли отказа и позвонили Пьеру лично, сохраняя при этом анонимность. Мужчина тут же догадался, кто звонит, и объяснил всю ситуацию: его ресторан не может обеспечить безопасность столь важным персонам, а потому тот не хочет рисковать.
«Как вы узнали, кто вам звонит?» — передала слова Сассексов Бев Коффель. «Было нетрудно догадаться», — ответил на это Пьер.
Владельцы Deep Cove Chalet признались, что не хотели грубить гостям их страны, однако прежде всего заботились об их безопасности. «Надеюсь, они смогут хорошо отдохнуть в более подходящем для этого месте», — сообщила Бев.