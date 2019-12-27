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От греха подальше: хозяин ресторана в Канаде отказался кормить принца Гарри и Меган Маркл

Все могут короли? Только не в случае герцога и герцогини Сассекских! Как выяснилось, далеко не все жители Канады рады приезду принца Гарри и Меган Маркл, а некоторые из них и вовсе не пустили членов королевской семьи на порог. 

Уже ни для кого не секрет, что Рождество в этом году принц Гарри и Меган Маркл встретили в Канаде. Туда Сассексы отправились, чтобы набраться сил и отдохнуть «вдали от суетной толпы». В официальном заявлении Букингемского дворца говорилось о том, что герцог и герцогиня Сассекские «будут наслаждаться радушием жителей Канады и любоваться живописными видами». Звучит и правда заманчиво! 

Даже Джастин Трюдо в своем Твиттере написал: «Принц Гарри, Меган и Арчи, мы желаем вам тихого и умиротворенного отдыха. Вам здесь всегда рады».

Правда, на деле далеко не все канадцы испытали радость от прибытия столь высокопоставленных гостей.

В своем рождественском отпуске Гарри с семьей стараются вести обычную размеренную жизнь: они гуляют, общаются с местными жителями, ходят в кафе и рестораны. С последним пунктом как раз и возникли проблемы. 

На днях Сассексы решили поужинать в популярном заведении Deep Cove Chalet, где готовятся блюда из морепродуктов. Они отправили туда своих охранников, чтобы те договорились о бронировании столика. Однако хозяин места Пьер Коффель вежливо, но настойчиво отклонил просьбу монарших особ. 

Об этом местной газете Vancouver Sun рассказала его жена Бев, которая является совладелицей заведения. 

Как выяснилось, Сассексы не приняли отказа и позвонили Пьеру лично, сохраняя при этом анонимность. Мужчина тут же догадался, кто звонит, и объяснил всю ситуацию: его ресторан не может обеспечить безопасность столь важным персонам, а потому тот не хочет рисковать.

  • Меган Маркл, Принц Гарри
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    Казалось бы, принцу Гарри и Меган Маркл всегда будут рады, куда бы они не пришли
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«Как вы узнали, кто вам звонит?» — передала слова Сассексов Бев Коффель. «Было нетрудно догадаться», — ответил на это Пьер. 

Владельцы Deep Cove Chalet признались, что не хотели грубить гостям их страны, однако прежде всего заботились об их безопасности. «Надеюсь, они смогут хорошо отдохнуть в более подходящем для этого месте», — сообщила Бев. 

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27 декабря 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images
Теги

Принц Гарри, Меган Маркл

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Ну что, молодцы. Не захотели брать на себя ответственность, побоялись рисковать и отказали в обслуживании. Правильно, возможные проблемы никому не нужны. А заголовок-то какой громкий)) 😎

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