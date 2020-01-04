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«Секретное оружие» королевской семьи: как принцесса Шарлотта в 4 года верховодит родными, показывая прищур и характер

Озорница принцесса Шарлотта неизменно приковывает к себе всеобщее внимание. Известная британская журналистка уверена: дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон обладает боевым характером и обезоруживающим обаянием. Не исключено, что в будущем Виндзоры будут перед ней ходить по струнке.
принцесса Шарлотта

Принцесса Шарлотта известна своим озорным нравом, так что каждое ее появление на публике не обходится без какой-нибудь запоминающейся выходки. Даже если девочка просто помашет рукой, она непременно сделает это так, что Сеть наводнят сотни фотографий. То хитро улыбнется, то прищурится, как бабушка, то руку архиепископу Кентерберийскому пожмет так, будто делает это каждый день (по нескольку раз). Ну как тут не умилиться? Если бы эта девочка только улыбалась и очаровательно шаркала ножкой, едва ли все были от нее в таком восторге, не так ли?

Кейт Миддлтон, принцесса Шарлотта

В первую очередь Шарлотту любят за ее удивительную уверенность в себе: на фоне более спокойного и тихого брата она кажется настоящей озорницей и егозой. Причем это заметно не только окружающим: о боевом характере и льющейся через край харизме Шарлотты уже заговорили эксперты. 

Некоторые даже называют ее «секретным оружием» королевской семьи. Так, эксперт Либби Первс рассказала изданию Daily Mail о том, какой растет Шарлотта и чем это грозит.

принцесса Шарлотта, Кейт Миддлтон
В свои четыре года Шарлотта на удивление хорошо знает, когда можно, а когда не стоит демонстрировать характер. Показала язык фотографам на королевской регате — весь мир умилился (ладно, не весь, но большая часть), лихо отбрила журналистов на крестинах принца Луи со словами «А вам сюда нельзя» — вызвала всеобщий восторг.

Другую такую дерзкую девочку бы немедленно застыдили в Сети, но Шарлотта проявляет своенравие очень вовремя. Например, в Сандрингеме ей и в голову не пришло выкинуть нечто невежливое. Напротив, она была очень мила. Чего только стоит ее изящный реверанс Елизавете II! А нежность, с которой она обняла поклонницу на инвалидной коляске! Поступки довольно взрослые для такой маленькой девочки, не так ли?

«Возможно, Шарлотта понимала, что люди ждали на протяжении долгого времени, чтобы увидеть ее семью. Когда тебе четыре года, ты надеваешь новый рождественский наряд, а мир вокруг полон обожателей, ты все делаешь с упоением», — заметила Либби Первс.
принцесса Шарлотта

Такие девочки, как Шарлотта, по словам эксперта, и командуют в своей семье. Они с легкостью вьют веревки из родителей и упрямо стоят на своем. Да, у принцессы есть старший брат, но она явно занимает лидирующую позицию в их тандеме. Вспомнить хотя бы, как Шарлотта гналась за Джорджем. Да и разница в характерах берет свое: Джордж более спокойный и послушный, в то время как бунтарский дух Шарлотты никакими уроками этикета не усмирить.

Как считает Либби Первс, характер девочки и ее крутой нрав напоминает о принцессе Маргарет.
Кейт Миддлтон, принцесса Шарлотта

«Никто не посмеет сказать Шарлотте, что ей нужно помолчать или что девочкам нужно вести себя более спокойно, а не быть такими сорванцами. Возможно, в будущем она с легкостью сменит платьица на брюки», — смело предполагает королевский эксперт.

У Виндзоров выдался непростой год: то семью сотрясали скандалы вокруг принца Гарри и Меган Маркл, то принц Эндрю своим интервью о дружбе с печально известным Джеффри Эпштейном вызовет всеобщее недоверие к монаршим особам. Кто же может спасти ситуацию? 

  • Принцесса Шарлотта Елизавета Диана
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    Принцесса Шарлотта — это удивительное сочетание королевских манер и бунтарского духа
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Возможно, именно Шарлотта, которая проявляет удивительную смесь изысканных манер и своенравия, несвойственную монаршим особам. Глядя на нее, невольно думаешь: уж не стоило ли принцессе Шарлотте опередить своего брата и родиться первой? Представьте такую наследницу престола. Подобную королеву мир точно еще не видел.

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04 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, @kensingtonroyal/Instagram
Теги

Принцесса Шарлотта Елизавета Диана

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Мне Шарлотта не симпатична абсолютно, хоть и "онажеребенок". Уж чересчур принцесса, тормозов нет. И дальше будет только хуже... ну разве что отец ее смог бы унять, но он не будет. А Кейт в этой семье понятно, на каком месте, для детей она не авторитет.

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