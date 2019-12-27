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Поклонники подозревают, что Анна Курникова снова беременна

Анна Курникова и Энрике Иглесиас тщательно скрывают свою личную жизнь. Однако папарацци не теряют интереса к этой паре. И, похоже, не зря. 
Анна Курникова, Энрике Иглесиас
Анна Курникова и Энрике Иглесиас

В самом начале 2000-х Анна Курникова познакомилась с Энрике Иглесиасом, у которого снималась в клипе. Была ли эта любовь с первого взгляда или нет, но с тех пор звезды почти не расставались. 

Спортсменка и певец не любят выставлять свои отношения на всеобщее обозрение. Вот поклонникам и приходится гадать, что же происходит в их семье.

В конце 2017-го Анна и Энрике впервые стали родителями. Тогда у них родилась двойня — сын Николас и дочь Люси. 

 
 

До того момента, пока звезды не объявили о пополнении в семье, никто даже не подозревал, что Курникова находится в положении. Теннисистка так ловко маскировала округлый живот, что ее даже начали подозревать в использовании услуг суррогатной матери. 

Кажется, сейчас звезда немного растеряла хватку. 

На днях папарацци сфотографировали Анну во время прогулки в Майами. Звезда была одета в свободный спортивный костюм и постоянно засовывала руки в карманы куртки. Уж не для того ли, чтобы придать вещи еще больше объема и скрыть живот?

«А животик уже видно!», «Очень надеемся, что Анна действительно скоро снова станет мамой», — прокомментировали снимок интернет-пользователи. Что же, нам остается только ждать, когда знаменитая пара подтвердит или опровергнет догадки поклонников. 

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27 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото @annakournikovarufans, @annakournikova, @enriqueiglesias/Instagram, Getty Images, Shutterstock/Fotodom.ru
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Анна Курникова, Энрике Иглесиас

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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