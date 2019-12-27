Поклонники подозревают, что Анна Курникова снова беременна

Анна Курникова и Энрике Иглесиас тщательно скрывают свою личную жизнь. Однако папарацци не теряют интереса к этой паре. И, похоже, не зря.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас

В самом начале 2000-х Анна Курникова познакомилась с Энрике Иглесиасом, у которого снималась в клипе. Была ли эта любовь с первого взгляда или нет, но с тех пор звезды почти не расставались.

Спортсменка и певец не любят выставлять свои отношения на всеобщее обозрение. Вот поклонникам и приходится гадать, что же происходит в их семье.

В конце 2017-го Анна и Энрике впервые стали родителями. Тогда у них родилась двойня — сын Николас и дочь Люси.

До того момента, пока звезды не объявили о пополнении в семье, никто даже не подозревал, что Курникова находится в положении. Теннисистка так ловко маскировала округлый живот, что ее даже начали подозревать в использовании услуг суррогатной матери.

Кажется, сейчас звезда немного растеряла хватку.

На днях папарацци сфотографировали Анну во время прогулки в Майами. Звезда была одета в свободный спортивный костюм и постоянно засовывала руки в карманы куртки. Уж не для того ли, чтобы придать вещи еще больше объема и скрыть живот?

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«А животик уже видно!», «Очень надеемся, что Анна действительно скоро снова станет мамой», — прокомментировали снимок интернет-пользователи. Что же, нам остается только ждать, когда знаменитая пара подтвердит или опровергнет догадки поклонников.