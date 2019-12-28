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Иван Телегин прокомментировал развод с Пелагеей и слухи о любовнице

Хоккеист наконец-то высказался на тему своего развода с певицей Пелагеей. Иван Телегин заявил, что причиной расставания с женой стала не любовница.
Иван Телегин и Пелагея
Иван Телегин и Пелагея

Развод Пелагеи и Ивана Телегина — самая обсуждаемая тема последних дней. Когда в Сети пошли слухи о том, что семейная жизнь певицы и хоккеиста дала трещину, Пелагея решила сама это прокомментировать.

«Друзья, так как по Сети пошли вбросы о том, что ''кто-то что-то видел'' и так далее, делаем здесь по просьбе Поли для вас заявление: ''Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки... О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась''», — опубликовали признание Пелагеи в Инстаграме ее агенты. 

Телегин в стороне тоже не остался. Ему пришлось высказаться, но уже по другой причине. Хоккеист был вынужден заявить, что никакой интрижки на стороне не было и разводятся они с Пелагеей по другой причине.

«Все мы мечтаем встретить одного-единственного человека и прожить с ним всю жизнь, но, к сожалению, не всегда и не у всех это получается. Я очень рад, что в моей жизни были эти отношения, у меня есть замечательная дочь, и я всегда буду благодарен Поле за все, что было между нами, но двум очень сильным личностям сложно уживаться вместе. В распаде наших отношений нет вины третьих лиц, обстоятельств или событий. У нас не получилось сохранить семью, но мы всегда будем поддерживать и помогать друг другу!» — написал хоккеист.

Напомним, Иван и Пелагея воспитывают дочь Таисию, которая родилась в 2017 году.

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28 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Михаил Метцель/ТАСС, @itelegin07, @pelageya_insta/Instagram
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Певица Пелагея, Иван Телегин

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Грамотей! Хоть бы прочитал, что написал

  • Конечно, не любовница становится причиной. А непонимание, раздражение, нежелание находить решение проблем и жажда новых эмоций, которые являются следствием появления любовницы. А сама она, конечно, не при чем.

  • После первого расставания о Пелагее так же говорил, что причина не в ней

  • А ещё, некоторым нравится быть «уведённым»

  • "Угонщица" заставила оправдать свою честь и достоинство? 😃

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Гость 2019-12-23 08:49:00
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Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
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Гость 2019-12-23 18:18:00
240
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