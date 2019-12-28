Иван Телегин прокомментировал развод с Пелагеей и слухи о любовнице

Хоккеист наконец-то высказался на тему своего развода с певицей Пелагеей. Иван Телегин заявил, что причиной расставания с женой стала не любовница.

Иван Телегин и Пелагея

Развод Пелагеи и Ивана Телегина — самая обсуждаемая тема последних дней. Когда в Сети пошли слухи о том, что семейная жизнь певицы и хоккеиста дала трещину, Пелагея решила сама это прокомментировать.

«Друзья, так как по Сети пошли вбросы о том, что ''кто-то что-то видел'' и так далее, делаем здесь по просьбе Поли для вас заявление: ''Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки... О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась''», — опубликовали признание Пелагеи в Инстаграме ее агенты.

Телегин в стороне тоже не остался. Ему пришлось высказаться, но уже по другой причине. Хоккеист был вынужден заявить, что никакой интрижки на стороне не было и разводятся они с Пелагеей по другой причине.

«Все мы мечтаем встретить одного-единственного человека и прожить с ним всю жизнь, но, к сожалению, не всегда и не у всех это получается. Я очень рад, что в моей жизни были эти отношения, у меня есть замечательная дочь, и я всегда буду благодарен Поле за все, что было между нами, но двум очень сильным личностям сложно уживаться вместе. В распаде наших отношений нет вины третьих лиц, обстоятельств или событий. У нас не получилось сохранить семью, но мы всегда будем поддерживать и помогать друг другу!» — написал хоккеист.

1 2 3 ... 8 Пелагея и Иван Телегин поженились в 2016 году

Напомним, Иван и Пелагея воспитывают дочь Таисию, которая родилась в 2017 году.