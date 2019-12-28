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Петр Чернышев вышел на лед с годовалой дочерью Милой от Анастасии Заворотнюк

Доза умиления под конец года. 48-летний Петр Чернышев вышел на лед со своей годовалой дочкой Милой от Анастасии Заворотнюк. 
Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк
Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк

27 декабря в спорткомплексе «Мегаспорт» в Москве состоялась премьера ледового шоу Татьяны Навки «Спящая Красавица. Легенда Двух Королевств», которая прошла при поддержке ювелирно-часовой компании Chopard. В шоу приняли участие призеры чемпионатов мира и Европы Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко, а также олимпийская чемпионка Алина Загитова. 

Главные роли в постановке исполнили Татьяна Навка и Петр Чернышев. И на льду супруг Анастасии Заворотнюк появился вместе с дочерью Милой, которую в октябре прошлого года родила Анастасия Заворотнюк. 

Актрисы «Моей прекрасной няни», конечно, на премьере не было. Анастасия борется с онкологическим заболеванием и сейчас, по слухам, находится в реабилитационном центре. Новый год, как сообщает пресса, Заворотнюк тоже проведет там — врачи запретили ей покидать стены медучреждения даже на праздник.

Артистке, напомним, была диагностирована глиобластома — самая агрессивная форма опухоли головного мозга. Семья Анастасии вот уже несколько месяцев с завидным упорством хранит молчание и не раскрывает деталей болезни актрисы, лишь однажды подтвердив, что Заворотнюк страдает от тяжелого заболевания.

  • Анастасия Заворотнюк, Петр Чернышев
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    Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев познакомились в 2007 году на телешоу «Танцы со звездами»
    Смотреть галерею

Все предположения СМИ близкие артистки опровергают, зачеркивая новостные заголовки красными крестами, и говорят, что «считают неприкосновенным право человека на личные границы во время болезни». Так что никаких подробностей о состоянии здоровья Заворотнюк общественность вряд ли дождется.

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28 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото Пресс-служба Mercury, @a_zavorotnyuk/Instagram
Теги

Анастасия Заворотнюк, Петр Чернышев

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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