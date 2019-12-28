Петр Чернышев вышел на лед с годовалой дочерью Милой от Анастасии Заворотнюк

Доза умиления под конец года. 48-летний Петр Чернышев вышел на лед со своей годовалой дочкой Милой от Анастасии Заворотнюк.

Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк

27 декабря в спорткомплексе «Мегаспорт» в Москве состоялась премьера ледового шоу Татьяны Навки «Спящая Красавица. Легенда Двух Королевств», которая прошла при поддержке ювелирно-часовой компании Chopard. В шоу приняли участие призеры чемпионатов мира и Европы Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко, а также олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Главные роли в постановке исполнили Татьяна Навка и Петр Чернышев. И на льду супруг Анастасии Заворотнюк появился вместе с дочерью Милой, которую в октябре прошлого года родила Анастасия Заворотнюк.

Актрисы «Моей прекрасной няни», конечно, на премьере не было. Анастасия борется с онкологическим заболеванием и сейчас, по слухам, находится в реабилитационном центре. Новый год, как сообщает пресса, Заворотнюк тоже проведет там — врачи запретили ей покидать стены медучреждения даже на праздник.

Артистке, напомним, была диагностирована глиобластома — самая агрессивная форма опухоли головного мозга. Семья Анастасии вот уже несколько месяцев с завидным упорством хранит молчание и не раскрывает деталей болезни актрисы, лишь однажды подтвердив, что Заворотнюк страдает от тяжелого заболевания.

1 2 3 ... 8 Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев познакомились в 2007 году на телешоу «Танцы со звездами»

Все предположения СМИ близкие артистки опровергают, зачеркивая новостные заголовки красными крестами, и говорят, что «считают неприкосновенным право человека на личные границы во время болезни». Так что никаких подробностей о состоянии здоровья Заворотнюк общественность вряд ли дождется.