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«Ощутила боль от плеча до кисти и в спине»: Анастасия Тарасова рассказала, как сломала руку

25-летняя Анастасия Тарасова, которая совсем скоро родит второго ребенка, недавно получила травму. Девушка сломала руку. Спустя пару дней супруга футболиста рассказала, как же это случилось.

Нелегкая неделя выдалась у беременной Анастасии Тарасовой. Девушка сломала руку прямо перед новогодними праздниками. 

«Все больше и больше день Х похож на спортивное соревнование с препятствиями, где главная цель — хоть как-то добраться до финиша. Вывод сделан, больше торопить себя и время я не буду. Сдаюсь», — написала 26 декабря супруга футболиста Дмитрия Тарасова, опубликовав фото в гипсе.

Спустя несколько дней Тарасова все же рассказала, что с ней случилось. «Я просто шлепнулась со всей дури на правую руку, которую подставила по инерции, чтобы облегчить приземление на спину. Сама виновата, набрала всего, пусть и легкого, в руки, еще и носки скользкие надела», — написала Анастасия.

«Первые 5 минут я ничего не понимала, а потом уже ощутила боль от плеча до кисти и в спине. Как человек ответственный (последнее пришло ко мне уже после полета), я сразу набрала ведущему мою беременность врачу и отправилась в госпиталь», — рассказала Тарасова, отметив, что гинеколог после осмотра сказал Анастасии, что с ней и ребенком все нормально. 

А вот травматолог поставил неутешительный диагноз: «Закрытый перелом головки правой лучевой кости без смещения отломков».

«Надеюсь, что мой порядковый список обхода врачей в клинике никому не понадобится и вы будете предельно аккуратны. И еще: в Москве сегодня очень скользко, пришлось отменить свои планы, чтобы окончательно не стать пингвином», — подытожила Анастасия.

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28 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото @kostenko.94/Instagram
Теги

Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)

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11 комментариев Добавить комментарий
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  • да ладно, чтоб реально шлепнулась, то так бы сразу и отписала, когда фото постила, а так пару дней чего тянула....

  • китенок

    да ладно, чтоб реально шлепнулась, то так бы сразу и отписала, когда фото постила, а так пару дней чего тянула....

    Тарас прощения попросил, вот она и сочинила теперь уже эту историю.Видать что-то подарил.Говоря только утром домой пришел.Задобрил.

  • Всё, расходимся, зарос перелом! Сегодня на маникюр-педикюр уже без гипса и повязки поскакала. Рекламная халява творит чудеса.

  • Гость

    Тарас прощения попросил, вот она и сочинила теперь уже эту историю.Видать что-то подарил.Говоря только утром домой пришел.Задобрил.

    Говоря, что кур доят. А вы, что всю ночь у их дома простояли до утра в ожидании прихода Тарасова?

  • А на фото загипсована левая рука. Правой она держит смартфон.

  • Настя, где и почём букетик с доставкой заказала? Тоже такой хочу бывшему на НГ отправить.

  • Вернулся домой хозяин, всех отматерил, где чьё место напомнил и воцарился мир и послушание. Теперь можно и на масочки для морды лица сгонять, за одно и руки-ноги жене помыть да почистить.

  • Опять эта озабоченная пишет по сто негативных комментов за раз ....

  • Не понимаю, зачем по дому в носках ходить? Неужели нет денег теплый пол сделать?

  • Гость

    Опять эта озабоченная пишет по сто негативных комментов за раз ....

    Привет Насть,нас тут тьма ухаха)

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