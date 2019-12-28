«Ощутила боль от плеча до кисти и в спине»: Анастасия Тарасова рассказала, как сломала руку

25-летняя Анастасия Тарасова, которая совсем скоро родит второго ребенка, недавно получила травму. Девушка сломала руку. Спустя пару дней супруга футболиста рассказала, как же это случилось.

Нелегкая неделя выдалась у беременной Анастасии Тарасовой. Девушка сломала руку прямо перед новогодними праздниками.

«Все больше и больше день Х похож на спортивное соревнование с препятствиями, где главная цель — хоть как-то добраться до финиша. Вывод сделан, больше торопить себя и время я не буду. Сдаюсь», — написала 26 декабря супруга футболиста Дмитрия Тарасова, опубликовав фото в гипсе.

Спустя несколько дней Тарасова все же рассказала, что с ней случилось. «Я просто шлепнулась со всей дури на правую руку, которую подставила по инерции, чтобы облегчить приземление на спину. Сама виновата, набрала всего, пусть и легкого, в руки, еще и носки скользкие надела», — написала Анастасия.

«Первые 5 минут я ничего не понимала, а потом уже ощутила боль от плеча до кисти и в спине. Как человек ответственный (последнее пришло ко мне уже после полета), я сразу набрала ведущему мою беременность врачу и отправилась в госпиталь», — рассказала Тарасова, отметив, что гинеколог после осмотра сказал Анастасии, что с ней и ребенком все нормально.

А вот травматолог поставил неутешительный диагноз: «Закрытый перелом головки правой лучевой кости без смещения отломков».

«Надеюсь, что мой порядковый список обхода врачей в клинике никому не понадобится и вы будете предельно аккуратны. И еще: в Москве сегодня очень скользко, пришлось отменить свои планы, чтобы окончательно не стать пингвином», — подытожила Анастасия.