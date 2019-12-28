Сын Никаса Сафронова Лука обвинил Стаса Барецкого в избиении

Последние выходные 2019-го перестают быть томными. Сын Никаса Сафронова пожаловался в своем Инстаграме на нападение.

Лука Сафронов

Сын художника Никаса Сафронова Лука стал жертвой нападения. 29-летний музыкант рассказал об этом фолловерам в своем Инстаграме. По словам Сафронова-Затравкина, на него напал и попытался избить Стас Барецкий.

Лука заявил, что его пригласили сыграть на открытии одной из столичных клиник, однако все это оказалось подставой при участии доктора Мухиной. Вероятно, Лука имеет в виду Марият Мухину, основателя клиники по снижению веса «Оригитея».

Стас Барецкий

Однако закончилось все плачевно — на сына прославленного художника напал Стас Барецкий. «Авторитет» несколько раз ударил Луку. «Отвечать этому человеку бессмысленно, он и так жертва своего образа, но не стоит меня вовлекать в свою игру», — написал артист. Потом по неизвестным причинам он удалил свой пост.

В разговоре с «Пятым каналом» Сафронов рассказал более подробно о том, как это произошло: «Я приехал. Увидел сразу на сцене этого человека, внешне отталкивающего. Я знал, что он какой-то странный. Но из уважения ничего не сказал. Я вышел, сыграл Бетховена, и, уже выходя из помещения, он говорит: ''Идем выйдем''. Тут подбежала она (доктор Мухина — прим. ред.), говорит: ''Надо вам вместе спланировать какую-то историю по похудению''», — заявил Лука.

«Он говорит: ''Зачем что-то планировать. А я сейчас тебе! Ах, ты подлец!''. И дальше начал на меня орать. Я чувствую, он меня уже в плечо ударил. И дальше хочет. Я понимаю, что она это дело спровоцировала, и там уже начали люди какие-то подставные снимать это дело. Я пытаюсь успокоить человека…» — рассказал Сафронов, добавив, что он сбежал с места конфликта, даже не забрав свою куртку.

У Барецкого, правда, своя точка зрения. В беседе с «Комсомольской правдой» он сказал: «Когда мы подошли за канапе, он девушку мою толкнул, — рассказал музыкант. — Вот я и предложил выйти один на один. Врезал ему хорошенько по роже и извиняться не собираюсь — я же не девочку ударил. Если честно, мы и до этого конфликтовали. Но боюсь ляпнуть лишнее, а то еще в суд подаст. Не хочется из-за этого Луки по ментам ходить».

1 2 3 4 5 6 7 Лука Сафронов попал в неприятную историю

«Да с его весом на ринге выступать надо, а он, видишь ли, человек тонкой душевной конституции! Разве ж я его избил? Такого избить — это сильно надо постараться! Мы почти в одной весовой категории, я под 150 вешу — думал, сейчас подеремся нормально. А он все скромника из себя строит, доктором Мухиной прикрывался», — заявил Барецкий.