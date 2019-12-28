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В Сети обсуждают фото Кейт Миддлтон, сделанные во время ее работы в роддоме Лондона

Кейт Миддлтон написала открытое письмо Кингстонской больнице, в которой она тайно отработала, и поблагодарила врачей и акушерок за их титанический труд.
Кейт Миддлтон

Не так давно выяснилось, что герцогиня Кембриджская целых два дня проработала в родильном отделении Кингстонской больницы в Лондоне. Это случилось еще в ноябре, однако фотографии появились только сейчас.

Кенсингтонский дворец опубликовал кадры, на которых Кейт Миддлтон перенимает опыт профессиональных акушерок. 

37-летняя герцогиня и по совместительству мать троих детей направила персоналу отделения открытое письмо, в котором отметила их бесценную работу в преддверии наступающего года, который Всемирная организация здравоохранения объявила годом медсестры и акушерки. «Вы ежедневно становитесь свидетелями силы, боли и невообразимой радости», — написала Кейт.

Отметим, что Кейт, естественно, не давали делать никакие медицинские манипуляции. Однако герцогиня знакомилась с работой медсестер, акушерок и врачей, а также посещала семинары, касающиеся домашних родов. В общем, узнала она немало.

На фото Кейт запечатлена в платье-рубашке от Michael Kors за 250 долларов и в бриллиантовых серьгах Kiki McDonough за 3000 долларов.

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28 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото @kensingtonroyal/Instagram, Getty Images
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Кейт Миддлтон

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4 комментария Добавить комментарий
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  • А где фото, где она работает в этом роддоме? Только фотосессию увидела с его работниками и пациентами. В платье, с распущенными волосами, при полном параде, короче. Работница, блин🤦🏻‍♀️

  • В общем, мешала людям работать, отвлекая их своей фотосессией

  • Если медицинских манипуляций она не выполняла, то как же она работала? По-русски это называется "мешать" и "не давать работать"

  • «герцогиня Кембриджская целых два дня проработала в родильном отделении» - ужас, целых два дня! Зачем же так упахиваться? И по фотографиям видно, что не фигней там страдала, а усердно трудилась, не покладая рук. Себя надо беречь, ей же еще детей растить, стахановке этой!

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Гость 2019-12-23 08:49:00
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Гость 2019-12-23 18:18:00
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