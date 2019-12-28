В Сети обсуждают фото Кейт Миддлтон, сделанные во время ее работы в роддоме Лондона

Кейт Миддлтон написала открытое письмо Кингстонской больнице, в которой она тайно отработала, и поблагодарила врачей и акушерок за их титанический труд.

Не так давно выяснилось, что герцогиня Кембриджская целых два дня проработала в родильном отделении Кингстонской больницы в Лондоне. Это случилось еще в ноябре, однако фотографии появились только сейчас.

Кенсингтонский дворец опубликовал кадры, на которых Кейт Миддлтон перенимает опыт профессиональных акушерок.

37-летняя герцогиня и по совместительству мать троих детей направила персоналу отделения открытое письмо, в котором отметила их бесценную работу в преддверии наступающего года, который Всемирная организация здравоохранения объявила годом медсестры и акушерки. «Вы ежедневно становитесь свидетелями силы, боли и невообразимой радости», — написала Кейт.

Отметим, что Кейт, естественно, не давали делать никакие медицинские манипуляции. Однако герцогиня знакомилась с работой медсестер, акушерок и врачей, а также посещала семинары, касающиеся домашних родов. В общем, узнала она немало.

1 2 3 ... 8 Кейт Миддлтон родилась 9 января 1982 года



На фото Кейт запечатлена в платье-рубашке от Michael Kors за 250 долларов и в бриллиантовых серьгах Kiki McDonough за 3000 долларов.