Ольга Бузова наконец заговорила о чувствах к Давиду Манукяну и подтвердила, что они живут вместе

Наконец-то тайное стало явным (хотя все уже давно об этом знали). Ольга Бузова призналась, что встречается с Давидом Манукяном.

28 декабря наконец-то вышел финальный выпуск шоу «План Б». Несмотря на то, что Ольга Бузова отказалась от всех кандидатов на ее сердце еще в прошлом выпуске, внимание все равно было приковано к ней, ведь слухи о ее бурной личной жизни заполонили Интернет.

Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова

Разговор о делах сердечных начал Тимур Батрутдинов. «То ли это слухи, то ли не слухи, но у нее как будто что-то получилось. Как будто у нее любовь», — сказал комик на камеру, а потом в открытую спросил об этом и саму Олю.

Поющая ведущая тут же начала кокетничать, мол, слухам-то верить нельзя. Однако Тимур был непреклонен и даже отметил, что Бузова, кажется, так влюбилась, что даже «начала палиться до окончания проекта». «Я просто никому этого не говорю, поэтому даже тебе стесняюсь сказать. Я очень счастлива. Прям до дрожи», — со слезами на глазах сказала Ольга.

«Я никому об этом не говорила, потому что, возможно, счастье действительно любит тишину. Я не знаю, насколько у меня получится это сохранить, потому что я артист, моя жизнь всегда на виду. Просто по-настоящему все произошло за кадром. Когда не было операторов, редакторов, когда никто ничего не говорил. Когда просто возникает это чувство и все. То есть, это просто пришло и все. И ты ничего не можешь сделать», — рассказала Ольга.

Бузова даже призналась, что не просто встречается с мужчиной, но и живет с ним. Ну и наконец-то рассекретила его имя.

«Это такой мирок, который я храню и оберегаю. Мы живем вместе. Я пропустила буквы ''В'' и ''Г''. И ко мне пришел ''План Д''. Его зовут Давид».

Давид Манукян и Ольга Бузова

Ну наконец-то! Выдыхаем, товарищи! Этот Новый год Ольга встретил не одна, а с Давидом Манукяном, известным блогером и начинающим музыкантом.

Краткая справка для тех, кто все пропустил: Ольга и Давид познакомились на съемках клипа Бузовой на песню «Лайкер», где Манукян сыграл главную роль. Как говорится, закрутилось-завертелось.

Возлюбленные постоянно мелькали в инстаграм-историях друг друга, но никогда не позволяли себе раскрыть свои чувства публике — просто снимались в смешных роликах. Однако всем и так все было ясно.

1 2 3 4 5 6 7 Ольга Бузова влюблена, и это официально!

Да и отрицали ребята свой роман крайне неуверенно. Ольга сказала, что они с Давидом просто друзья, и в это еще можно было поверить. А вот Манукян неубедительно назвал их отношения «коллаборацией», после чего неуверенно рассмеялся.